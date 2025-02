美國史詩級查帳！議員控資助恐怖組織　美軍1杯子要價4.2萬

▲美議員指控,納稅人的錢被拿來資助恐怖組織。圖為塔利班成員。(圖/達志影像/美聯社)

記者詹雅婷/綜合報導

美國總統川普成立政府效率部(DOGE),旨在削減開支,精簡政府運作。但如今美國國防部8500億美元的預算可能成為被削減的對象之一,且過去空軍就曾爆出浪費公帑醜聞,1個普通咖啡杯要價約1300美元(約新台幣4.2萬元),另外還有眾議員指控,美國國際開發署(USAID)資助伊斯蘭國(ISIS)等恐怖組織。

經濟時報等指出,賓州共和黨籍眾議員史考特派瑞(Scott Perry)13日現身政府效率小組委員會首場聽證會,指控納稅人的錢被用來向恐怖組織提供資金。這包括每年向阿富汗提供6.97億美元的資金,但該國早在2021年就被塔利班接管,在2024年美方提供的6.97億美元資金之中,有5.347億美元是透過美國國際開發署提供。

