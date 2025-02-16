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美國史詩級查帳！議員控資助恐怖組織　美軍1杯子要價4.2萬

▲▼塔利班。（圖／達志影像／美聯社）

▲美議員指控，納稅人的錢被拿來資助恐怖組織。圖為塔利班成員。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普成立政府效率部（DOGE），旨在削減開支，精簡政府運作。但如今美國國防部8500億美元的預算可能成為被削減的對象之一，且過去空軍就曾爆出浪費公帑醜聞，1個普通咖啡杯要價約1300美元（約新台幣4.2萬元），另外還有眾議員指控，美國國際開發署（USAID）資助伊斯蘭國（ISIS）等恐怖組織。

經濟時報等指出，賓州共和黨籍眾議員史考特派瑞（Scott Perry）13日現身政府效率小組委員會首場聽證會，指控納稅人的錢被用來向恐怖組織提供資金。這包括每年向阿富汗提供6.97億美元的資金，但該國早在2021年就被塔利班接管，在2024年美方提供的6.97億美元資金之中，有5.347億美元是透過美國國際開發署提供。

此外，大約每7至10天就有額外的4000萬美元至8000萬美元現金（約新台幣13億至26億元）被運至阿富汗。原定被用於婦女獎學金基金的每年6000萬美元、年輕女性領導計畫的每年500萬美元等相關資金，被轉用於與博科聖地等恐怖組織有關的恐怖分子訓練營及學校。

他稱，「這些錢歸誰所有？每年6.97億美元，再加上運往伊斯蘭學校、伊斯蘭國、蓋達組織（Al-Qaeda）、博科聖地（Boko Haram）、呼羅珊伊斯蘭國（ISIS Khorasan）和恐怖分子訓練營，這就是它的資助內容」。

派瑞還說，美國國際開發署在過去20年期間，每年為巴基斯坦教育相關計畫花費8.4億美元，其中包括撥款1.36億美元建設120所學校，但卻沒有任何證據表明這些學校完成建設，「你們正在為恐怖主義提供資金，而且是透過美國國際開發署提供的」、「我們加倍投入，從美國國際開發署花費2000萬美元資金，為無法上實體課程的孩童製作教育電視節目，沒錯，他們沒辦法去上，因為這根本不存在……錢都被別人拿走，納稅人的錢正在資助恐怖主義，這必須停止」。

1個咖啡杯4.2萬　給皂機價格是市售80倍

美國國防部8500億美元的預算可能成為被削減的對象之一，因為存在嚴重浪費且效率低下的狀況。可能削減開支的領域包括對承包商的依賴，因為國防部大約有一半預算實際上流向承包商。

過去美國空軍就發生嚴重浪費的狀況。依據2018年國會一項調查，空軍為飛機添購專用咖啡杯，但1個咖啡杯要價約1300美元，總計支出3.2萬美元（約新台幣105萬元）更換25個杯子。另據去年一項調查顯示，波音出售給美國空軍C-17軍用運輸機的機上備品過度哄抬價格，給皂機價格被灌水哄抬約8000%，相當市售產品的80倍。

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