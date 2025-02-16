想增加收入卻「不敢跨出第一步」！財商夫妻檔「5步驟找賺錢藍圖」

▲想增加「第二收入」卻始終不敢邁出第一步，透過5步驟找到賺錢藍圖。（圖／CFP）

記者林育綾／綜合報導

每天都努力工作，但薪水遲遲不漲，物價又一直漲，想增加「第二收入」卻始終不敢邁出第一步，知名財商教育YouTuber夫妻檔Ms. Selena、Mr. Wyane共同撰寫新書《打造富口袋》，幫助想試試「縫隙工作」或者「斜槓加薪」的人，透過5個步驟找到自己的賺錢藍圖。

Ms. Selena提到，很多人明明知道可以靠開發第二收入來增加資金，卻還是不敢跨出第一步，「這本書，就是寫給那些『不敢邁出第一步』的人。她說，「你會擔心不夠專業，會怕失敗，這些其實都很正常。但問題是，這些理由真的應該成為你停下腳步的藉口嗎？」

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她舉出幾個靠著業餘收入而成功的名人，像是馬雲原先是普通的英文老師，直到利用下班後的時間，開始涉足網路事業，逐步將這個額外的收入來源，轉變成一個龐大的商業帝國「阿里巴巴」。柯以柔原先是藝人與外景主持人，為了陪孩子、兼顧家庭與收入，決定開始經營親子團購，從小規模開始，一步步發展成台灣最大的團購主之一。

還有設計印刷業的老闆，由於電子化日趨普及，印刷的利潤越來越薄，後來發揮設計專業，整合了身邊的人脈，打造全新的雞蛋糕加盟品牌，不僅開拓穩定的收入來源，還通過開發周邊產品如「冰滴蛋捲」，成功打入五星級飯店。

她提到，這並非癡人說夢，而是每個人都可以掌握的真實，新書《打造富口袋》就是帶讀者透過清晰且具體的「5步驟實踐法」來逆轉人生。

作者在書序中分享「5步驟實踐法」：

「步驟1」：挖掘資源，激發賺錢靈感

這個步驟將幫助你更輕鬆地走向成功。教你如何利用「關鍵字」和「曼陀羅九宮格」工具，全面盤點你的六大資源，包括興趣、天賦、技能等。透過這樣的資源盤點，你將更清楚地發現自己擁有的優勢，而能基於自身的強項選擇最適合的方向，並激發出潛在的賺錢點子。

「步驟2」：找出高成功率賺錢點子，邁向成功之路

當你列出多個潛在的賺錢點子後，即可利用「5大指標」來進行篩選，透過決策矩陣選出變現率最高的賺錢點子。這些指標將從你的財務能力、執行力、興趣、專業領域，以及人脈網絡5方面進行客觀評估，確保你能做出最有利的選擇，讓你的賺錢之路有更高的成功機會。

「步驟3」：找出屬於你最具賺錢潛力的利基市場

接下來，要運用「利基市場ICE」評估法，專注鎖定你的目標客群。先從大市場切入，進而找到自己最具優勢、資源充足的小市場，如此一來不僅能在競爭中脫穎而出，還能最大化你的收入潛力。

「步驟4」：了解目標客戶，掌握市場需求

這階段將學習如何透過「最小可行產品」（MVP）快速推出你的服務或產品，並掌握有效的定價策略。只要深入了解目標客戶的需求與痛點，即能精確提出客戶所需要的解決方案，快速實現變現。

「步驟5」：打造行銷模式，賺取穩定收益

最後階段，你將學會如何找到你的第一位顧客，並設計一個屬於自己的「行銷漏斗」。同時也將學到打造適合的行銷管道的方法，確保你能夠穩定獲得精準客戶並成功達成變現目標，讓你的第二收入源源不絕。

▲《打造富口袋：5步驟，讓能力和興趣變現，為自己加薪！》（圖／如何出版提供）

《打造富口袋》由如何出版發行，書中將深入解析這5大步驟，幫助讀者一步步規畫出賺錢藍圖。特別適合正在尋求靈感發展第二收入或多元收入來源的人；或者滿意自己目前的工作，但薪資停滯不前，希望多一個管道增加收入的人。同時也適合剛出社會、希望儲備資源以達成夢想。若是已經有想法，希望找到高效賺錢的實踐方案，不分年齡、職業，都能參考利用。