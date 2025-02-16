國會體檢之四／要當喬王欠火候！藍綠鷹派當道　韓國瑜協商千萬難

▲立法院長韓國瑜。（圖／總統府直播）



記者鄭佩玟、杜冠霖／台北報導

朝野對峙氛圍與日俱增，在藍白合作的強勢壓力下，無論是數人頭還是投票表決，綠營全盤皆輸，而在野黨針對多項法案的處理，從委員會初審到院會討論，也習慣透過提案停止表決，封殺不同意見，以最快速度完成三讀程序，甚至封門討論遭致社會批判。朝野衝突加劇，綠營期待韓國瑜走王金平「喬王路線」，府院黨多次遞出橄欖枝，藍營則盼韓國瑜協助強勢輾壓，一吐8年怨氣，韓國瑜雖希望藍綠和氣打開新局，但兩黨總召都不買單，多年後重返立院，韓國瑜應對進退，舉步維艱。

民進黨控訴藍白鴨霸，而韓國瑜身為立法院長的角色也備受外界質疑，回顧兩個會期朝野協商過程，諸多法案不是另定期處理，就是保留送院會表決，動輒五、六小時起跳的協商遭批欠缺效率。依照「立法院組織法」第3條規定，立法院長本於中立原則行使職權，維持立法院秩序、處理議事，立法院長主要功能為扮演議事中立角色主持會議並調解政黨紛爭。韓國瑜面臨國會三黨不過半生態，藍營人士形容，韓國瑜恐是國會史上任務最艱鉅的院長。

朝野協商冗長又針鋒相對 各黨團砲聲隆隆

回顧立法院歷任院長如何面對國會亂局，王金平時期，多會讓國民黨、民進黨坐上談判桌，盡可能讓國民黨過關法案拿到「裡子」，同時也會給予在野黨、小黨透過杯葛發揮贏得「面子」；到了蘇嘉全、游錫堃時代，由於民進黨一黨獨大，國會議長多配合執政黨過關法案，雖給予小黨發言空間，但更多只是走過形式。

到了現在韓國瑜時代，由於國會三黨不過半，且立法院朝野協商採完全透明制度，韓國瑜遇到朝野對撞，幾乎已無私下「喬」的空間。韓國瑜曾在朝野協商時稱，希望各黨團都可以尊重朝野協商機制，這是現在政黨唯一可以溝通的平台；不過朝野立委仍未聽進耳裡，照樣冗長發言與爭鋒相對，朝野協商變「朝野不協商」。各黨團隆隆砲火也燒到韓身上，黨團協商時不只綠黨團總召柯建銘不埋單，連「自家人」傅崐萁也酸道，如果韓再這麼放軟，國會永無寧日。

藍委指出，現在民進黨團希望韓國瑜走回王金平的「喬王路線」，私下協商、喬法案，但國民黨團幹部卻希望韓國瑜走蘇嘉全、游錫堃在任時的「輾壓路線」，過去民進黨仗著國會多數輾壓國民黨長達8年，藍白贏回多數當然要理直氣壯按照議事規則闖關法案，卻也讓韓國瑜卡在藍綠白之間，經常裡外不是人、左右為難。

綠營黨團人士則認為，韓國瑜確實對於法案跟預算的火候、了解都還不夠，韓的協商比較像走形式，藍綠白都講完一輪，不夠再講第二輪，最後直接表決，人數多的贏，缺少協商的意義，跟直接跳到表決階段結論並無差別，且藍營法案品質差，修法條文前後扞格、錯漏字所在多有，強硬過關毫不留情，「丟槍給你豈有不撿的道理」。

綠委認韓把院長做小了 藍委嗆綠根本不想協商

該人士回憶，王金平時代，不管席次誰多誰少，王會先確定雙方的底線，並取得中間的平衡點，例如藍營若要一個90%的方案、綠營要80%，王金平可能就會提出75%，再根據雙方意見做出調整，提出一個雙方不見得滿意但可以接受的方案，且王金平對預算數字、法條文字非常熟稔，字字斟酌，不管藍或綠，若真的砍過火了，王金平也會直接點出「這樣子做不行」、「會對國家造成衝擊」，踩穩底線並提出可行方式，「這才是真的協商」。

歷經國會改革、財劃法、選罷法、憲訴法修法，到行政院有可能針對總預算案提覆議，朝野關係幾乎已要走到火車對撞。藍營人士認為，政院對於三讀法案不是覆議，就是釋憲，加上總統賴清德個性剛強，綠委只能貫徹賴的意志向前衝，柯建銘根本沒有真的想要協商，要韓國瑜扮演如王金平般公道伯的角色，簡直是強人所難。

不只藍營認為綠營「貫徹賴意志」鷹派當道，綠營何嘗不認為藍委是受傅崐萁之命「戴著鋼盔往前衝」？綠委許智傑就指出，韓國瑜現在有兩個困境，第一是無法抵制傅崐萁的鴨霸，二是傅背後似乎有中共要搞亂台灣的力量，是否淪為過場？要看韓國瑜願不願意以台灣為本位，拒絕傅崐萁的一意孤行，拒絕不合理的法案和刪凍預算，回歸立法院的正常議事運作，請韓國瑜院長三思再三思。

邱議瑩也直言，如果院長只是主持院會，那韓院長真的是把院長這個職務做小了。邱議瑩提到，過去大家常常會把王金平拿來跟韓院長比較，王院長是最有能力調和，每次預算或是到最後一天法案大清倉時，那是多繁雜的工作，可是王院長很有耐性地坐到最後，一條條、一個案一個案的協商，甚至有些王院長認為沒道理的案子，都會跟藍綠提案人溝通，大家當時會就事論事。

最後，邱議瑩強調，現在立院協商都有公開轉播，卻完全不是以前這樣，看起來韓院長也沒辦法控制情緒，院長應該更清楚自己的角色扮演。

韓想為藍綠搭橋 期盼化解國會僵局

朝野氣氛僵局，即便被質疑過水，府院黨仍多次向韓國瑜遞出橄欖枝、韓也欣然赴會，立院人士認為，韓國瑜日前點頭出席五院的院際協商，甚至是更早之前行政立法兩院的點水樓和解飯，都顯示韓是願意居中穿梭牽線，替藍綠搭橋梁，塑造國會新風格的院長角色，所以就算朝野對立箭拔弩張，但韓在召集協商時，都儘可能讓朝野黨團幹部暢所欲言，時不時還會爆出一兩句金句來緩和朝野緊張氣氛，就是期盼藍綠都在此新風格下尋找出路，以化解國會僵局。

事實上也有綠營黨政人士為韓國瑜緩頰，他表示，韓國瑜在幾次會談中，都有釋出善意，先不論方法是否可行，至少有想辦法提出一些解決之道，雖然有一些作法仍待商榷，但韓有時候議事上不是沒有幫忙，「只是能做的真的有限」，踩不住國民黨內鷹派的煞車，確實為難。