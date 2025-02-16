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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國會體檢之二／綠溝通問題自亂陣腳　總預算案回神吹響反攻號角

▲▼國民黨立委突圍。（圖／記者屠惠剛攝）

▲新國會頻爆衝突。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀、杜冠霖／台北報導

新國會紛擾不斷，藍白憑藉著多數席次，不顧程序瑕疵硬推爭議法案，民進黨當然可以指責國民黨、民眾黨沒收討論傷害民主根基，但在屢戰屢敗之餘，也應反求諸己。觀察這一年來，朝小野大對於執政黨來說本就辛苦，但卓內閣對政治攻防的不敏感，黨團在作戰時方向的不明確，也讓綠委私下抱怨不小，不過最關鍵的仍是行政院與立法院間的橫向溝通出了問題。幸好多次磨合下，終在總預算案打出漂亮一仗。

表決屢吞敗仗　抱怨51席不如過去27席

回顧立法院的風風雨雨，新會期一開始，國會改革案便吵得砲聲隆隆，民進黨質疑修法實質為「擴權」，找到論述基準點後反守為攻，一句「表決能輸，論述不能輸」，便是贏得民眾支持的關鍵，大批「青鳥」集結，也在釋憲戰場上取得勝利。但到了第二會期，藍白進攻變得又急又猛，在財劃法上出現「三分珍」、選罷法上出現「一分瑩」，總預算案的審查更像是殺紅了眼。面對在野戰場齊發，綠營攻守的能量卻反而減弱，在爭議法案上難再吸引到民眾關注。屢吞敗仗下，甚至有人抱怨現在的51席戰力似乎不如過去最慘時候的27席。

然而，民進黨只有27席的立法院，是有著調和鼎鼐能力備受肯定的前立法院長王金平所在的立法院，朝野間還有辦法找到縫隙溝通，取得共識，但這回，擁有31年經歷的民進黨團總召柯建銘早早看出民眾黨並非自稱的關鍵少數，藍白合密不透風，而這樣的在野聯盟也沒有對話之意，作為立法院長的韓國瑜，更是無力主導國民黨，與當時27席時的狀況、氛圍自然不同。

對於去年下半年的節節敗退，綠營不少人士對於黨團破窗那晚及財劃法行政院蹣跚應戰最為不滿。首先，對於徹夜守議場，有綠營幕僚回憶，當時為阻擋藍白三讀財劃法、憲訴法、選罷法，黨團原本規劃要放青鳥佔領議場，但因層峰反對，最終臨時喊卡，這先是前端的溝通工作沒做好，再來，到了早上，大家做好打仗的心理準備，卻又讓藍委輕鬆從側門攻入，各種戰略到底有沒有想好、佈局好？

該幕僚疑惑，不讓青鳥衝了，為何連阻擋藍白委的策略都沒做出來？黨團把所有人叫來，發出甲動，但委員到了現場，卻甚至要怎麼做的指示都不清楚，「我們守了一整晚，感覺卻像在浪費時間」。

行政立法溝通未到位　影響議事攻防節奏

有立院人士觀察，民進黨團不像以前攻勢又快又準，除了守議場的事件，還有像是當初被炎上的戒嚴文，整體的感受是黨團辦公室在沒有主任之後，因為缺乏系統性的運作，步調越來越亂，內部應變上不夠迅速，而柯建銘上個會期人因膝傷開刀不在前線，前線立委是否能精準接受到訊息，再加上與行政院的溝通沒到位，都讓外界感覺到執政黨的混亂，更影響了整個進攻、防守的節奏。

事實上，早早就有綠委私下直指這屆內閣團隊反應慢半拍，論述能力不夠強、敏感度不高，這樣的表現等到了預算會期會被修理得更慘。身在主戰場的委員們有怨言，在處理財劃法時不滿更是炸鍋。不具名的綠委表示，相較於蔡英文執政時期，當時府院小組能即時掌握協商法案進度，決策反應迅速。然而，本屆直到總預算審議時，行政院才明顯加快步調，府院黨三方協同發動一系列攻勢，才讓總預算的爭議引起社會關注。而民進黨立委蔡其昌也曾在公開場合指出，民進黨內部在部分環節出現溝通落差，府院與黨團應提升協調機制的即時性，否則容易被對手利用時機與資訊落差進行分化。

有立院人士觀察，「現在的府院很像那種文質彬彬的書生，黨團則是一群武將，可是沒有一個領導者在」，從機關間的配合來看，過去行政院副院長鄭文燦合縱連橫的能力強，而蔡英文八年任內，作為行政院副秘書長的何佩珊是居中與立委協調的重要角色，如今朝小野大，挑戰更多，各方的溝通應要更無礙、暢通，但目前似乎卻見不到有人跳出來能把這個工作做好。

大罷免民氣可用　再度主導議題

對於這樣的狀況，身兼民進黨主席的總統賴清德已宣示要強化行政立法溝通平台。有黨團成員表示，黨內會議一直都有進行，溝通基本上保持順暢，黨內磨合已逐漸趨於穩定，近期會議頻率大幅提升，討論內容更加緊密，府院黨間的意見交換也變得更加密切。然而，國會畢竟處於少數狀態，如何在投票結果難以逆轉的情況下，確保論述不落下風，是經過多次實戰才逐步調整的策略。此次總預算的攻防戰便是一個成功範例，而作為執政黨，政府應該在新會期主動出擊，以具體法案來主導議題，避免持續陷入被動應對的局面。

針對總預算的攻防，綠委吳思瑤日前受訪時提到，行政與立法的分工模式其實已經過長時間演練。初期行政部門確實顯得較為保守，反應速度也稍嫌遲緩，但目前的策略已經調整為由黨團率先發動攻勢，每天召開記者會、設定議題，並迅速集結聲量形成強勢回應，確保立場傳達的效率與影響力。

民進黨在國會少數的現實下，經歷了一連串挫敗後，終於在總預算案找回節奏，逐步調整攻防策略，柯建銘回歸後拋出的大罷免，也讓綠營再度掌握議題主導權。只是，民氣可用，卻也瞬息萬變，未來如何持續擴大戰果，穩固戰線，依舊不可掉以輕心。

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