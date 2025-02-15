送2歲童就醫4分鐘狂飆4.4K　一路狂喊「在救人」行車紀錄器曝光

記者鄧木卿／台中報導

來台灣旅遊的澳門籍一家7人，13日不幸遇上新光三越氣爆，造成2死5傷慘劇，當時剛好開車路過的58歲蔡姓男子看著鄧姓夫妻無助抱著2歲女兒站在路旁等救護車，自告奮勇載3人送醫，蔡為了救人一路狂飆闖紅燈，還行駛公車專用道，新光距離中港澄清4.4公里，正常車程大約13分鐘，但蔡只花了4分鐘就把3人送到醫院，一下車就大喊「新光氣爆傷者」，讓急診人員迅速接手。

▲▼退休蔡姓駕駛為了搶救新光氣爆的3人，一路狂飆，4.4公里只花了4分鐘，車上行車記錄器曝光。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

國道客運司機退休的蔡男回憶，他當時開車經過新光三越，突然聽到非常大爆炸聲，整棟大樓飄出很多灰塵，路面全是掉落的磚塊，他等停紅燈時，看到澳門籍的媽媽抱著女兒一直哭，渾身是血，相當激動緊張，大叫「爸爸我們在這裡」，全家人站在路旁等救護車，他馬上搖下車窗問「要不要幫忙，我載你們去醫院」，接著澳門籍一家三人就上車。

蔡男表示，夫妻倆狀況還好，衣服沾有血跡，身上還有來不及清除的灰石，不過，女童頭部重創流血，不醒人事，他開始加油狂飆，沒有禮讓走在斑馬線上的行人，大喊「救人」、「不好意思」，碰上紅燈時，就大按喇叭，揮手示意「不好意思，救人」，有的路段車多，還開上公車專用道。

曾是國道公運駕駛，如今退休的蔡男，駕駛技術純熟，從新光三越到中港澄清，全長4.4公里，正常車速是13分鐘，他只花了4分，他知道自己一直違規，但沒辦法，救人第一。

將鄧男一家3人順利送到醫院後，鄧男心想，可能還有親人留在新光，於是鄧男麻煩蔡男載回現場，由於鄧在車上一直連絡親友，快到新光時，得知弟弟也送去澄清，因此馬上折返回頭，又回到澄清。

鄧男一再感謝但又感到抱歉，平白讓蔡男載了這麼多趙，無奈身上沒有新台幣，蔡男不但不以為意，還問，需要先給你新台幣應急嗎，如此見義勇為的善行，令人感動。