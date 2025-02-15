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花蓮民宿推「地震優惠」　震度6級以上免費入住

▲▼花蓮太平洋燈會春節期間迎來各縣市遊客及返鄉遊子，再加上香港直飛花蓮的遊客，帶來滿滿人潮。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲花蓮東大門夜市在獲得「夜市王」節目總冠軍，帶來滿滿人潮。（圖／花蓮縣政府提供）

文／中央社

去年0403地震後，花蓮觀光業大受影響，有民宿業者近期推出「地震安心優惠」，入住期間民宿所在的吉安鄉發生3級以上地震就有折扣，超過6級以上則免費入住。

林姓業者接受中央社記者電話採訪指出，去年地震後訂房幾乎退光光，直到6月國旅補助啟動後才慢慢回升，原本稍有起色，又遇接連颱風侵襲，家園清理很快能恢復，但遊客的信心需要時間。

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這家位於花蓮縣吉安鄉的莊園民宿，民眾入住當天發生地震，業者會根據中央氣象局監測震度，民宿所在地震度，提供定價折扣，震度3級打7折、4級打5折、5級3折，震度6級以上免費入住。

林姓業者說，有感於最近地震發生頻繁，希望透過地震安心優惠，吸引客人來訪，她強調，民宿是自地自建、符合耐震標準，提供客人安心的住宿環境，優惠推出後，收到很多詢問電話。

花蓮縣民宿協會理事長林徐則鈾說，目前推出地震安心的民宿業者只有1家，確實是很有創意的行銷噱頭，都是吸引遊客到訪的誘因。

林徐則鈾說，地震後住房率很長一段時間維持不到1成，隨著地震逐漸趨緩，對外交通也恢復正常通行，來客量已穩定回升，目前每月都有約2成住房率，雖然還無法恢復過往情況，對業者來說已是正向成長。

林徐則鈾說，觀光署今年1月起至5月18日推出台灣觀巴花蓮套裝遊程1折優惠，11條北中南區遊程豐富，讓遊客體驗不同的花蓮旅遊行程，推出以來受到遊客喜愛，希望能振興花蓮觀光。

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