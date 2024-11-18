高雄KTV大亨欠稅近1400萬　拖15年躲新北！只願月還2萬被管收

▲黃姓KTV大亨（左二）欠稅被裁定管收。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

一名黃姓男子（47歲）15年前在高雄經營KTV生意興隆，後來竟被發現沒有營業登記，後來被國稅局裁罰營業稅1379萬，黃男丟下高雄的生意跑到新北躲藏，避不見面，法務部執行署高雄分署日前循線將他拘提到案，他上了法庭，竟雙手一攤說沒錢，願意分期付款，一個月可以還2萬，最後被法官裁定管收3個月。

據了解，這名原住高雄市前鎮區的黃姓男子是從2007年5月22日起至2009年6月止，經營有小姐陪侍的KTV，由於小姐資質優，口碑佳，一度成為高雄當紅的KTV之一，不料後來卻被發現沒有營業登記，被查出他2年的營業額高達4575多萬，被國稅局認定須補徵稅額及罰鍰共計1379萬餘元。

黃男接到補稅通知後，不但丟下KTV的生意，拒絕繳納補稅，還跑到新北躲藏，多次傳喚補繳也相應不理，全案經移送法務部行政執行署高雄分署強制執行。高雄分署受理此案後，經行政執行官調查發現義務人早已進行一連串脫產行為致執行無著，甚至在高雄分署對其核發禁奢命令後，仍無視命令之存在持續以信用卡進行高額消費。

後來高雄分署掌握黃男就在新北市，於是向法院聲請拘黃男獲准，多機關通力合作下順利將義務人從新北市解送高雄分署歸案，行政執行官依法續向臺灣高雄地方法院聲請管收，黃男在法庭上還是說沒錢，但願意分期付款，每個月還2萬元，高雄分署認為與他的欠稅不成比例不同意，法官當庭裁定准予管收3個月，旋即由高雄分署執行人員解送管收所執行管收。