年薪3446萬還逃稅！科技老總「脫產裝窮」　慘遭管收恐牢裡過年

▲科技公司前總經理欠稅千萬，奢華生活裝窮遭管收。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

一名年收入高達3446萬元的科技公司前總經理徐姓男子，多年來拖欠綜合所得稅及健保費，金額逾1600萬元，為規避稅務追討，他將巨額資產轉移至配偶名下，並多次贈與親友。然而，他一邊聲稱「無力清償」，一邊高調出入高檔俱樂部，法務部行政執行署士林分署日前向法院聲請管收獲准。

徐男曾於2008至2011年間擔任某知名科技公司總經理，當時薪資豐厚。然而，他自2011年起未依規定申報所得稅，並迅速將3076萬元現金提領隱匿，另有400萬元匯至配偶名下。2014至2018年間，徐男再度將690萬元現金及價值611萬元的股票移轉他人，試圖脫產逃避追稅。

雖然名下財產幾乎歸零，但徐男生活毫不節制。2017年間，他以14萬元保證金加入台北某高檔俱樂部，並每月繳納逾6000元月費，期間消費累計高達163萬元。士林分署指出，徐男直到去年3月執行人員調查其會員身分後，才急忙退會掩蓋事實。

士林分署於1月9日通知徐男到場說明清償計畫，但徐男除承認轉移財產外，仍堅稱無清償能力。行政執行官訊問後認定，徐男符合「隱匿財產」及「有履行能力卻不履行」的管收事由，當日即向士林地院聲請管收獲准。徐男目前已被送至台北看守所附設管收所，若不提出具體可行的清償計畫，恐將在管收所中度過農曆新年。

士林分署呼籲，民眾應誠實繳納稅款及健保費，勿以脫產方式逃避債務，以免面臨拘提或管收等強制處分，最終得不償失。