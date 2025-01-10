　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

年薪3446萬還逃稅！科技老總「脫產裝窮」　慘遭管收恐牢裡過年

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲科技公司前總經理欠稅千萬，奢華生活裝窮遭管收。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

一名年收入高達3446萬元的科技公司前總經理徐姓男子，多年來拖欠綜合所得稅及健保費，金額逾1600萬元，為規避稅務追討，他將巨額資產轉移至配偶名下，並多次贈與親友。然而，他一邊聲稱「無力清償」，一邊高調出入高檔俱樂部，法務部行政執行署士林分署日前向法院聲請管收獲准。

徐男曾於2008至2011年間擔任某知名科技公司總經理，當時薪資豐厚。然而，他自2011年起未依規定申報所得稅，並迅速將3076萬元現金提領隱匿，另有400萬元匯至配偶名下。2014至2018年間，徐男再度將690萬元現金及價值611萬元的股票移轉他人，試圖脫產逃避追稅。

雖然名下財產幾乎歸零，但徐男生活毫不節制。2017年間，他以14萬元保證金加入台北某高檔俱樂部，並每月繳納逾6000元月費，期間消費累計高達163萬元。士林分署指出，徐男直到去年3月執行人員調查其會員身分後，才急忙退會掩蓋事實。

士林分署於1月9日通知徐男到場說明清償計畫，但徐男除承認轉移財產外，仍堅稱無清償能力。行政執行官訊問後認定，徐男符合「隱匿財產」及「有履行能力卻不履行」的管收事由，當日即向士林地院聲請管收獲准。徐男目前已被送至台北看守所附設管收所，若不提出具體可行的清償計畫，恐將在管收所中度過農曆新年。

士林分署呼籲，民眾應誠實繳納稅款及健保費，勿以脫產方式逃避債務，以免面臨拘提或管收等強制處分，最終得不償失。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
年薪3446萬還逃稅！科技老總慘了
鬼鬼認了未婚生女　「吳青峰送子哥」又發威驚訝
快訊／「柯文哲抗告狀」抵高院了！
台中6寶爸日薪1300！　現身喊：有能力養小孩　
貴婦遭假App狂騙　1.8億全沒了
情侶男當兵女懷孕...放生2狗4貓　房間變「煉獄」4死
紅牌鴨王打死22歲牛郎！願賠300萬反悔...母護兒：我來扛

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

持刀砍傷超商女店員洗劫800元　桃園53歲男2hrs落網判刑7年2月

台中81歲嬤撞臨停車「引擎蓋開花」氣囊炸開　車標撞到掉地上

年薪3446萬還逃稅！科技老總「脫產裝窮」　慘遭管收恐牢裡過年

彰化人12月被騙走3億！警連破2道門攻堅　掃蕩詐團據點逮5車手

基隆女警不忍了！遭局長「擁抱碰臉頰」　地檢署按鈴提告性騷

台中6寶爸現身喊：有能力養小孩　日薪1300...自己每月最多花2000

快訊／4人卷證一起送！「柯文哲抗告狀」抵高院了　將分案審理

貴婦遭假投資狂騙1.8億！超級詐團架3081網站　半年海削193億

情侶檔男當兵女懷孕...竟放生2狗4貓　兩周後變「煉獄」4隻慘死

前夫淚控拆散最愛家人！理科太太諷「鱷魚」　建議他多吃魚油

楊貴媚訪問「突然變臉」　離席喊：不錄了！..嚇壞記者XD

#柯建銘 鞠躬敬禮！ #韓國瑜 急喊請坐：院長未遂變院長殺手了

情傷女夜闖 #白沙屯 #拱天宮 ！ 砸供品翻香爐 #媽祖 慈悲放她走

一年級學生找不到考卷 #宜蘭 某國小女教師怒罵、踹桌椅！嚇壞小朋友

【泰格與雪兒】只是個笑話

【男生的身高謊報公式？】她曝祕密後…迴力鏢打到自己XD_1

宋慧喬虧宋承憲「現在還叫我恩熙」　見面還播OST..無奈：真是夠了

潤娥神隱1年：第一次休息這麼久　跟惠利討論「洗澡穿拖鞋很怪」

【泰格與雪兒】不要再給我裝可憐了

吳乃仁吃低消6萬日料店！　驚見5檢察官在場北檢：進行行政調查

持刀砍傷超商女店員洗劫800元　桃園53歲男2hrs落網判刑7年2月

台中81歲嬤撞臨停車「引擎蓋開花」氣囊炸開　車標撞到掉地上

年薪3446萬還逃稅！科技老總「脫產裝窮」　慘遭管收恐牢裡過年

彰化人12月被騙走3億！警連破2道門攻堅　掃蕩詐團據點逮5車手

基隆女警不忍了！遭局長「擁抱碰臉頰」　地檢署按鈴提告性騷

台中6寶爸現身喊：有能力養小孩　日薪1300...自己每月最多花2000

快訊／4人卷證一起送！「柯文哲抗告狀」抵高院了　將分案審理

貴婦遭假投資狂騙1.8億！超級詐團架3081網站　半年海削193億

情侶檔男當兵女懷孕...竟放生2狗4貓　兩周後變「煉獄」4隻慘死

前夫淚控拆散最愛家人！理科太太諷「鱷魚」　建議他多吃魚油

持刀砍傷超商女店員洗劫800元　桃園53歲男2hrs落網判刑7年2月

先給慰問金「800元加千元餐券」　饗賓：待調查結果負責面對

南韓便利商店出「紅薯軟糖」！竟然可以剝皮吃超療癒

海巡去年截獲10億安毒！美方提供情資設備　卓榮泰：台灣會迎頭趕上

狂擦體香劑蓋味！保守人妻身體發臭夫不知　乳房罹癌潰爛慘切除

營養師推薦6款「助排便食物」　蘋果帶皮吃超有感

台中81歲嬤撞臨停車「引擎蓋開花」氣囊炸開　車標撞到掉地上

艾成離世兩年！王瞳重回「夫妻居住地」哭了　親曝感情現況：沒人敢追

年薪3446萬還逃稅！科技老總「脫產裝窮」　慘遭管收恐牢裡過年

臺灣野山羊左腳受困於「山豬吊」陷阱　登山民眾熱心合力解救成功

Google地圖毛孩亂入追街景車　網笑：讓你體驗被狗追的感覺

社會熱門新聞

獨／台中5寶爸承諾結紮　與妻再生1孩晉升「6寶爸」

即／林明佐超慘現況曝　大小便失禁急送醫開刀

女師調職收師生脫離苦海花圈！法院判免賠

台中少女被逼吃屎4個月　大便抹身自拍SM

獨／台中5寶爸再生1孩　老闆搖頭曝工作狀況

劣警白嫖泰國妹　亮證件逼退還2千皮肉錢

即／基隆警局長敬酒突擁抱　女警痛哭

31歲警「下藥性侵」女毒犯！涉5罪收押起訴

快訊／10天期限將至！北院收到柯文哲抗告狀

少觀所恐怖凌虐！逼室友生吞蟑螂+牙刷捅肛

台北「好形象」保險經理遭控下藥性侵　多女受害

少將貪污7990元洗衣機　遭判刑定讞

女律師曬同婚照！他問「輪流裝姊夫互動」還提告

快訊／新莊25歲騎士「打滑自摔」！　滑進垃圾車底當場死亡

更多熱門

相關新聞

欠稅658萬！　觀音山「匯智龍城」鬼樓底價2.2億拍賣

欠稅658萬！　觀音山「匯智龍城」鬼樓底價2.2億拍賣

匯智集團多年前涉及違法吸金逾20億元遭檢調究責，負責人名下1棟位於大社區觀音山的未完工大型渡假會館「匯智龍城」，荒廢近20年成知名鬼樓，因欠稅658萬元，7日遭執行署高雄分署拍賣，底價2億2350萬元，專家預估，恐萬年流標。

黃任中欠稅19億　擔保人土地1/7第四拍

黃任中欠稅19億　擔保人土地1/7第四拍

賣黑心肉欠稅253萬落跑！躲8年仍被逮

賣黑心肉欠稅253萬落跑！躲8年仍被逮

非法繁殖貓咪拒繳罰款　黑心業者房子被拍賣

非法繁殖貓咪拒繳罰款　黑心業者房子被拍賣

酒店大亨「欠稅裝窮」躲新北　被抓入獄想想怎麼還

酒店大亨「欠稅裝窮」躲新北　被抓入獄想想怎麼還

關鍵字：

士林執行署管收欠稅

讀者迴響

熱門新聞

快訊／震撼彈！鬼鬼突PO孕肚照宣布當媽

快訊／鬼鬼突當媽　鬆口親揭婚姻狀況

不是羽絨！年輕人「超愛1款外套」便宜又暖

鬼鬼懷孕被問「爸爸是誰」！

慈濟師姐攬功凹圖　證嚴上人無奈「回6字」

獨／台中5寶爸承諾結紮　與妻再生1孩晉升「6寶爸」

10台灣人在柬埔寨販毒　遭判終身監禁

舊棉被算垃圾還是回收？環保局解答

海底電纜遭陸輪拖斷　香港船東回應

iPhone更新多1功能！用戶一關「有感變快」

鬼鬼「術後虛弱畫面」曝光！

鬼鬼半年前公開露面「還是單身」！

即／林明佐超慘現況曝　大小便失禁急送醫開刀

49歲三級片女神靠「翹臀神器」回春

女師調職收師生脫離苦海花圈！法院判免賠

更多

最夯影音

更多

楊貴媚訪問「突然變臉」　離席喊：不錄了！..嚇壞記者XD

#柯建銘 鞠躬敬禮！ #韓國瑜 急喊請坐：院長未遂變院長殺手了

情傷女夜闖 #白沙屯 #拱天宮 ！ 砸供品翻香爐 #媽祖 慈悲放她走

一年級學生找不到考卷 #宜蘭 某國小女教師怒罵、踹桌椅！嚇壞小朋友

【泰格與雪兒】只是個笑話

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面