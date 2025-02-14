屏東縣1547人感染HIV 衛生局籲：浪漫情人節享愛有一套

▲屏東縣政府衛生局舉辦愛滋篩檢健康加值活動 。（圖／屏東縣政府衛生局提供）

記者陳崑福／屏東報導

今(14)日是一年一度的浪漫西洋情人節，伴侶間互相表達愛意的同時，也別忘了愛自己。屏東縣政府衛生局將於2月16日上午7時30分至11時在屏東縣立大同高中活動中心，舉辦「蛇年躍動慶豐年、健康屏東揪您來篩檢」活動，當天提供愛滋免費篩檢服務。衛生局籲請民眾，愛自己，即刻行動，逗陣相揪來篩檢，讓幸福「蛇」進來。

依據衛生福利部疾病管制署統計資料顯示，截至114年1月31日，屏東縣本國籍HIV感染病例數累計1547人，以青壯族群為主，其中有8成危險因子皆為不安全性行為，另113年梅毒和淋病合計感染數也較前一年增加，尤以年輕族群上升較為明顯。

衛生局提醒有性行為者至少篩檢1次；有不安全性行為者，每年至少篩檢1次；若有感染風險行為(如感染性病、多重性伴侶、使用成癮性藥物、與人共用針具或稀釋液等)或性伴侶有前述任一情形者，每3至6個月篩檢1次。

轄內33鄉鎮市衛生所、8家醫院皆可提供免費愛滋匿名篩檢諮詢服務，亦可透過人工發放、自動服務機及網路訂購等方式取得愛滋自我篩檢試劑，提供更方便且具隱私的多元篩檢管道。

衛生局進一步說明，民眾享受「愛」的同時，別忘了保護自己及所愛的人，仍應落實全程正確使用保險套，搭配水性潤滑液，避免意外懷孕及預防感染愛滋病、梅毒及淋病等性傳染病，以上相關資訊可至疾病管制署全球資訊網(https://www.cdc.gov.tw)及屏東縣政府衛生局官網查詢，或撥打1922、08-7380208防疫專線洽詢。