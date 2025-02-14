高雄新光三越吃飯「老鼠突竄出」！店員忙抓鼠　衛生局今派員稽查

記者賴文萱／高雄報導

進駐高雄新光三越內的某火鍋店13日發生一起事件！有民眾用餐到一半時，突遇老鼠竄出，店內服務人員得知後徒手抓鼠，但老鼠仍在桌面、屏風窗格上亂竄。對此，衛生局14日派員前往該店家進行稽查，發現數項缺失， 飭令業者限期改善。

▲高雄左營區新光三越某火鍋店，老鼠跳上桌嚇壞顧客，衛生局前往稽查。（圖／記者賴文萱翻攝，下同）

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有民眾13日晚間在網路上發文，表示自己在該火鍋店內用餐到一半時，突然遇到老鼠爬上書包。當時約手掌大小的老鼠，面對店內服務人員抓捕，不斷上竄下跳，不僅在桌面上亂竄，還跳上一旁屏風的窗格上發出叫聲。

針對這起事件，高雄市衛生局14日派員前往該火鍋店進行稽查，表示，現場未見老鼠等病媒蹤跡，但因業者坦承影片內容屬實，將依據高雄市公共飲食場所衛生管理辦法第8條暨食品安全衛生管理法第47條規定裁罰3萬元以上300萬元以下罰鍰。

另外，針對作業場所未保持清潔、冷藏食材未覆蓋、作業區紙箱未移除、食品容器未離地存放等缺失，高雄市衛生局飭令業者限期改善，屆期未改善，將依食品衛生管理法第8條及第44條規定，裁罰6萬元以上2億元以下罰鍰。

衛生局呼籲，餐飲業者應設置有效防止病媒侵入之設施，此外，餐飲業均應落實防鼠3不措施：不讓鼠來丶不讓鼠吃丶不要鼠住。廚餘也應妥善處理加蓋，落實環境整頓，避免孳生鼠媒。並應依食品良好衛生規範準則加強作業場所、設施設備及從業人員衛生管理，以維護消費者食的安全。