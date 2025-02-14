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社運悍將深夜遭2惡煞伏襲　噴辣椒水和球棒痛毆...恐怖傷勢曝

▲苗栗縣社運人士陳祺忠日前返家遭2惡煞毆打，他今天貼文回顧，強調得罪太多人、不知幕後黑手是誰。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲苗栗縣社運人士陳祺忠（中）日前返家遭2惡煞毆打，他今天貼文回顧，強調得罪太多人、不知幕後黑手是誰。（圖／翻攝陳祺忠臉書）

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣社運人士陳祺忠2月6日晚上在返家途中，突遭2名男子噴辣椒水、球棒毆打襲擊，警方據報當天深夜逮捕2名涉案男子到案，男子宣稱曾在抗爭場合跟陳有過節，才會乘機修理陳男，偵訊後依傷害罪嫌函送檢方偵辦。陳祺忠今（14日）在個人臉書貼文，由於協助的自救會多不勝數，得罪不少人，比上次被毆打可懷疑的對象、案件太多的狀況下，他實在猜不到。

曾擔任反大桃坪棄土場自救會總幹事，以及反坤輿掩埋場自救會總幹事的社運人士陳祺忠，今（14日）天PO文表示，2月6日晚上7點左右，在走回家的路上被2位陌生人襲擊，其中一位噴灑辣椒水，另外一位持木棍（有點像球棒）毆打腿部，他躲進隔壁牛肉麵店後，襲擊他的陌生人才逃離，請老闆娘幫忙報警和叫救護車。

陳祺忠說，在為恭醫院照完X光簡單包紮完受傷的地方後，竹南警分局派員關心，希望他不要馬上PO文，給他們點時間抓人並詢問背後的元兇；陳祺忠認為就算警方很快抓到人，「但拿了錢教訓人的罪犯，基本上還是會怕被雇主挾怨報復或被其他黑道懲戒，也不一定這麼簡單就把雇主供出來。」陳承諾案發後一周以後再PO文，畢竟這種事情我還是有必要公告周知，陳今天貼文特別感謝警方積極抓捕犯人，2位兇手當天晚上11點多就抓到了。

▲苗栗縣社運人士陳祺忠日前返家遭2惡煞毆打，他今天貼文回顧，強調得罪太多人、不知幕後黑手是誰。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲苗栗縣社運人士陳祺忠日前返家遭2惡煞毆打，他今天貼文回顧，強調得罪太多人、不知幕後黑手是誰。（圖／翻攝陳祺忠臉書）

陳祺忠指出，這是他協助自救會10多年來第一次遇到這種事情，協助的自救會和人多不勝數，近年來包含反坤輿事業廢棄物掩埋場、反大桃坪土石堆置場、還沒實際投入的反九星土石堆置場、前陣子的銅鑼化製廠、後龍不做化製廠後的農廢處理廠等案件實在太多了。

另外，他也在阻止不當開發，包含光電和各種開發案，同時因為苗栗很多鄉鎮都是石虎棲地，當民眾遇到會對自己生活造成不良影響的開發案，也會想透過石虎來阻止，向協會陳情但自己卻不出面，通常都是他出面請議員去詢問狀況和後續追蹤處理，這也是會得罪人，「由於可懷疑的對象、案件太多的狀況下，我實在猜不到。」

▲苗栗縣社運人士陳祺忠日前返家遭2惡煞毆打，他今天貼文回顧，強調得罪太多人、不知幕後黑手是誰。（圖／記者楊永盛攝）

▲苗栗縣社運人士陳祺忠（中）活躍於各抗爭場合，日前返家遭2惡煞毆打，他今天貼文回顧，強調得罪太多人、不知幕後黑手是誰。（圖／記者楊永盛攝、資料相片）

竹南警分局說，案發當天深夜逮捕陳、施2名男子，涉嫌人說詞避重就輕，偵訊後翌日函送苗栗地方檢署察偵辦中，是否有共犯部分，警方已擴大追查偵辦中。據指出，2嫌辯稱，過去在抗爭場合中跟陳有過節，心懷不滿，巧遇陳男時才臨時起意動手毆打，但警方對兩人說法存疑。

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