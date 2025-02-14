家屬控「讓小女生監工」！新光三越店長赴殯儀館　鞠躬道歉10分鐘

記者陸運陞、黃資真／台中報導

台中百貨新光三越13日發生氣爆，造成4死37傷，4名死者中的23歲林姓女樓管，倒在11樓至12樓樓梯間身亡，今(14日)上午10時30分檢方相驗，新光三越台中店的店長許宜敬現身，向死者家屬道歉。

▲23歲女樓管氣爆身亡，新光三越台中店的店長許宜敬向家屬道歉。（圖／記者陸運陞翻攝）



林女家屬昨天曾指控，新光三越身為大型百貨公司，不是找專業人員監工，卻是找身為樓管的女兒去，令他們難以接受。新光三越解釋，樓管工作性質非監工，是代表公司去巡樓，同時看有什麼地方有問題需要解決，負責反映回報給公司，當時因正在櫃位改裝，2人也是如平日工作一樣巡視。

不過，今天林女父母與大姑抵達殯儀館後，新光三越台中店的店長許宜敬也現身向家屬道歉，過程中雙手合十、頻頻鞠躬10分鐘，強調「新光三越會負所有的責任，所有一切皆會全力協助。」但大姑淚崩痛訴質問「一個23歲小女生，你們怎麼可以忍心讓他扛這麼重大的責任？我想不通，她只是一個樓管，為何要去監工？」主管則表示「我們也希望趕快釐清，也希望後面的事情能圓滿。」

大姑心痛問「你們有沒有看到她的大體？頭都沒有了，看到後腦血一直流…」強調這次教訓後，希望工安一定要確實做好，因為每個員工都是爸媽的小孩。

▲林女母親、大姑依舊難以接受，在殯儀館痛哭失聲。（圖／記者陸運陞攝）