LIVE／川普「不帶回晶片生意會很不高興」　賴清德上火線敞廳談話

記者陶本和／台北報導

美國總統川普（Donald Trump）在台灣時間14日凌晨要求檢視貿易夥伴對美國的不對等措施，並且再次提及晶片關稅議題，並點名台灣搶走生意，還稱「不把生意帶回來，我會很不高興」。對此，總統賴清德14日一早，就召開國安高層會議因應，並也規劃在11時45分，親上火線舉行記者會。

▲總統賴清德。（資料照／總統府提供）

川普在台灣時間14日凌晨，簽署「總統備忘錄」，要求財政部等，必須制定全面性的「公平與對等計畫」（Fair and Reciprocal Plan）。此外，川普在媒體談話中，也提到半導體與晶片課稅議題，並再次提到，現在幾乎所有晶片都在台灣生產，「希望把這些生意拿回來，希望回到美國，如果不把生意帶回來，我們會很不高興」。

對此，其實賴清德早在川普就任前，就已經在多場會議上，要求各國安單位對川普上任後各種可能發展，進行預擬與研析，並規劃於春節後適當時機，要召開統整性質，也有宣示意義的國安高層會議。

因此，賴清德14日一早9時30分在總統府召開國安高層會議，除了各國安單位與會外，行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君也會率領財經部會首長與會。此外，他也規劃在上午11時45分，於總統府敞廳發表談話。