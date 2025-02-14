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氣爆一發生　盧秀燕第一反應問這句！台中市府「內部對話」曝

▲新光三越,盧秀燕。（圖／記者鄧木卿攝）

▲台中市長盧秀燕。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

台中新光三越昨（13）日發生氣爆意外，台中市政府工策會副總幹事林家興在粉專曝光一段對話截圖，透露盧秀燕在事件發生的第一時間就詢問：「地震？請了解市民是否安好？」消防局長7分鐘後回報是新光三越發生氣爆。他就直呼，不管有什麼意識形態，都不該利用這種哀痛的時刻，操作各種無謂的造謠抹黑、政治攻擊，語氣相當無奈。

林家興昨晚在臉書貼出事發第一時間台中市府的工作群組截圖，只見盧秀燕在11點34分就傳訊「地震？請了解一下市民是否安好？」消防局長孫福佑11點41分回報，「新光三越百貨公司發生氣爆案件，目前搶救出4名。」副市長鄭照新在41分也回訊，「新光三越疑似氣爆」，並點名消防局、衛生局注意現場狀況與救援情形。盧秀燕44分指示，「請加強救災及戒備，謝謝」。

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林家興說，盧秀燕第一瞬間感受到震動，就在市府工作群組內關心市民是否安好，消防局立刻回報狀況，全市府動起來救災。立委廖偉翔事發時因為剛好人在附近，第一時間趕赴現場協助，並直播呼籲民眾注意安全、留意交通管制。除了體制內救災人員外，許多義警消也自動放下手邊事務，趕赴現場幫忙。

見到廖委員直播行為被批，還有鄭照新副市長趕赴現場指揮救災時，被人惡劣改圖說他安全帽戴反，林家興相當不解，「意外發生時，你希望你選出來的民代與官員在做什麼？是忙著關心市民安全與動員救災、瞬間反應、即刻救援、捨身到現場協助幫忙，還是趕忙撇清責任、造謠掩蓋事實？」

他指出，意外發生，令人不捨，在崗位上的人、絕大多數善良的民眾，都是希望全力救出更多生命、保護更多人平安周全，並且相關單位能夠善盡調查義務與責任，確保未來不再發生憾事。

林家興強調，「不管你有什麼意識形態、喜歡不喜歡哪個政治人物，真的都不應該利用這種哀痛的時刻操作各種無謂的造謠抹黑、政治攻擊。」文末，他感謝所有為救災付出的人們，讓傷害降到最低，「期待後續調查結果盡快出爐，還給傷者、受難者家屬及公眾一個真相，願台中平安。」

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