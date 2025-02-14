新光三越氣爆就醫增至37人！衛福部：14人仍住院「6人在加護」

▲台中新光三越發生氣爆事件，多人受傷。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者洪巧藍／台北報導

台中新光三越昨（13）日上午發生嚴重氣爆，造成4人死亡。根據衛福部今（14）早公布最新統計，共有37名傷患就醫，目前仍有14人住院，分別由台中榮總、中國附醫、澄清中港、林新醫院等4院收治，其中6人在加護病房；另有20人已出院。

台中新光三越氣爆案被認為是台灣史上最嚴重的百貨公司公安事故，根據消防署資訊，事件造成4人死亡，其中1人因明顯死亡無送醫，另有3名傷者送醫後宣告死亡。

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衛福部今早公布最新就醫統計，依據上午6時緊急醫療管理系統（EMS）與醫院回報統計就醫傷患統計共37人，其中3人是到院前心肺功能停止(OHCA)，其餘分別是一般病房8名、加護病房6名、出院20名；除台中的醫院有收治個案，也有輕傷者到南投竹山秀傳醫院就醫。

衛福部資料顯示，目前仍在醫院救治有14人，其中6人在加護病房，收治情況分別是中國附醫加護病房1人，台中榮總加護病房1人，林新醫院一般病房5人、加護病房3人，澄清中港一般病房3人、加護病房1人。

台中榮總今早說明，收治男性患者有創傷性顱內出血，13日晚間有腦水腫情形，昏迷指數10分，向家屬說明後由神經外科主治醫師陳楷元進行手術，目前腦壓正常，生命徵象穩定，持續於加護病房密切觀察中。

衛福部昨晚表示，已於第一時間聯繫台中衛生局，衛生局已經啟動重大災害機制，並通知轄下急救責任醫院啟動應變機制，同步聯繫中區緊急醫療應變中心（REMOC）積極協調醫療資源，必要時啟動轉診機制。

社政方面，衛福部同步聯繫台中社會局，社會局已啟動人道關懷服務措施，通知所轄家庭福利服務中心主任進駐各急救責任醫院，關懷傷者及亡者家屬，並請公所發放每位死者及傷者慰助金新台幣1萬元，協助家屬度過難關。