他划艇一半「遭座頭鯨吞了」！口含8秒又吐出　驚人影片瘋傳

A humpback whale briefly swallowed a kayaker off Chilean Patagonia before quickly releasing him unharmed. pic.twitter.com/DnbbT4Di7I — The Associated Press (@AP) February 13, 2025

記者吳美依／綜合報導

智利巴塔哥尼亞（Patagonia）海域上演驚人畫面，一名年輕男子正在划輕艇，卻突然被一頭座頭鯨吞進嘴裡，幸好短短8秒鐘後，就被吐了出來。上述過程被同行的父親拍下，如今在社群媒體瘋傳。

《美聯社》報導，這對父子8日前往智利南端麥哲倫海峽（Strait of Magellan）划輕艇，座頭鯨卻突然浮出水面，張嘴把兒子阿德里安（Adrián Simancas）與其黃色輕艇吞下，幾秒鐘之後才吐了出來。

阿德里安受訪時回憶，「我以為我死了。我以為牠把我吃掉，把我吞了下去。」不過，他直到重新浮出水面，才真的感覺害怕，因為擔心座頭鯨傷害父親戴爾（Dell），或者自己在冰冷海水中死去，「當我浮出水面並且開始漂浮時，我很擔心父親也會出事，我很擔心我們無法及時抵達岸邊，或者我會失溫。」

▲鯨魚攻擊人類的事件極其罕見。（圖／達志影像／美聯社）



幸好，戴爾在幾公尺外目睹一切之後，依然保持冷靜，不斷安撫孩子，並且很快就把努力游向自己的阿德里安救上輕艇。儘管害怕，父子倆仍安全返回岸上。

麥哲倫海峽位於智利首都聖地牙哥（Santiago）南方約3000公里，是巴塔哥尼亞地區的重要觀光景點，以自然探險活動聞名，但其冰冷海水對於想要跨越的船員、游泳者、探險家構成挑戰。儘管南半球正值夏季，當地溫度依然涼爽，最低僅4°C，最高很少超過20°C。

事實上，鯨魚攻擊人類，在智利水域極其罕見。相較之下，鯨魚撞擊貨船致死數量近年增加，過去10年也反覆出現擱淺問題。