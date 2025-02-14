差一個紅燈躲過新光三越氣爆　押人犯刑警、返隊救護車直擊

記者黃翊婷／綜合報導

台中新光三越氣爆造成4人死32人輕重傷，爆炸當下因台灣大道路口是紅燈剛轉綠燈的狀態，許多行車記錄器都錄下瞬間畫面。爆炸當下，執勤返回的救護車、押解人犯刑警、香港旅客等就差一個紅燈跟劫難擦身而過。





▲停紅燈的駕駛們目擊氣爆發生。（圖／消防提供）

台中新光三越13日上午11時33分發生氣爆事故，造成4人死亡、32人輕重傷。台中市消防局長孫福佑表示，經調查，初步判定氣爆發生地點位於12樓，但詳細的事故原因仍有待進一步調查釐清。

▼▲新光三越外牆嚴重毀損，地面也滿是散落物。（圖／記者游瓊華翻攝）

事故發生之前，一輛台中市消防局的救護車剛結束勤務準備返隊，在台灣大道、惠來路口停等紅燈時，只見路口的號誌燈剛轉為綠燈，旁邊的計程車和轎車駕駛正要起步，前方的新光三越大樓突然發生氣爆，大量磚瓦、玻璃帷幕砸落，嚇得周圍人車趕緊閃避，原本準備往前行駛的駕駛也立刻踩下煞車。

相關影片公布之後，引發網友關注。網友們認為，若當時台灣大道不是紅燈，傷亡數量恐怕會增加不止一倍，「如果是假日的話，更不敢想像」、「真的好險那條（路）沒車，下班時間或假日那條路都塞滿的」。

另外根據《自由時報》報導，現場除了救護車以外，還有有刑警開車押解人犯要返回隊部、香港遊客徒步準備用餐，也有情侶要去買香水，更有夫妻提前過情人節用餐，通通直擊大爆炸，只差一個紅燈行經新光三越前的台灣大道。