盧秀燕震怒！對新光三越提2要求「成立服務窗口、每天說明進度」

記者鄧木卿、劉人豪／台中報導



台中百貨新光三越13日發生氣爆，造成4死37傷，台中市長盧秀燕要求新光三越做兩件事，第一個就是成立受害者服務窗口，另外就是要每天出面說明處理的進度。

▲盧秀燕要求新光三越成立受害者服務窗口，以及每天出面說明處理進度。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

盧秀燕表示會要求新光三越即日起要進行兩件事情，第一個就是很多受害者說，不知道怎麼跟新光三越聯絡，昨天有人買東西第一時間要逃生，所以東西都來不及帶走，要怎麼回去拿，也有很多在裡面工作的人員，有關勞動權益的問題，新光三越要怎麼處理，所以要求新光三越即日起要成立受害者服務窗口，而且必須公佈聯絡的方式以及負責人員。