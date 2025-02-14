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盧秀燕震怒！對新光三越提2要求「成立服務窗口、每天說明進度」

記者鄧木卿、劉人豪／台中報導

台中百貨新光三越13日發生氣爆，造成4死37傷，台中市長盧秀燕要求新光三越做兩件事，第一個就是成立受害者服務窗口，另外就是要每天出面說明處理的進度。

▲▼ 盧秀燕 。（圖／記者鄧木卿攝）

▲盧秀燕要求新光三越成立受害者服務窗口，以及每天出面說明處理進度。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

盧秀燕表示會要求新光三越即日起要進行兩件事情，第一個就是很多受害者說，不知道怎麼跟新光三越聯絡，昨天有人買東西第一時間要逃生，所以東西都來不及帶走，要怎麼回去拿，也有很多在裡面工作的人員，有關勞動權益的問題，新光三越要怎麼處理，所以要求新光三越即日起要成立受害者服務窗口，而且必須公佈聯絡的方式以及負責人員。

盧秀燕指出，強烈要求新光三越即日起，每天必須露面，向社會大眾以及媒體工作者說明處理的進度以及事宜，例如有些民眾說昨天買的東西來不及拿，或裡面專櫃人員說裡面還有很多東西什麼時候可以進去取，或者是接下來要怎麼辦等等之類的，社會大眾有太多一些想要詢問的事宜，市府也有很多想詢問的事宜，媒體有很多想詢問的事宜，他們每天必須出面來對外說明。

▲▼ 盧秀燕 。（圖／記者鄧木卿攝）

盧秀燕說明，對受害民眾發放災害救助金，另外給予治療給予關心，在各大醫院都有派駐人員，對於現在還在留院的民眾予以協助跟予以關心，今天會議決定要開三個專案，第一個專案是有關都發局，因為這次的公安事件非常的嚴重，所以對全市所有的百貨公司、商場、量販店，一共39家，即日起會開始進行工安稽查，重點是燃氣設備、餐廳廚房的防火區塊。

盧秀燕說，擔心新光三越爆炸太嚴重，可能還會有東西掉下來造成二次傷害，所以都發局也會要求即刻進行拆除。至於本次爆炸事件，不管有沒有受傷的民眾，都應該予以協助，已請衛生局社會局等開第二個心理諮商專案。也會協助事件受害民眾向新光三越請求賠償的服務專案，新光三越現在進行撫卹補償，不過有民眾反映不盡理想，第三個專案會以法制局、勞工局協助受害者求償。

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