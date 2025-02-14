回家了！23歲女樓管畢業首份工作遇死劫　父母心痛帶愛女回新竹

▲23歲林姓女樓管氣爆身亡，遺體送回戶籍地新竹。（圖／記者陸運陞攝）



記者陸運陞、黃資真／台中報導

台中百貨新光三越13日發生氣爆，造成4死37傷，4名死者中的23歲林姓女樓管，倒在11樓至12樓樓梯間身亡，今(14日)上午檢方相驗完畢後，父母與大姑決定帶愛女回家，將遺體送回戶籍地新竹。

23歲林女為家中獨生女，靜宜大學畢業後第一份工作就是在新光三越擔任樓管，原本打算3月離職，因為被安排監工重任，想說好好把這個工作做完，6月再離職，沒想到過完年沒多久卻不幸離世。