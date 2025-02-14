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水餃好吃到國稅局處長天天來　下場是開發票

開店30幾年，朱筱勤印象最深刻的就是開發票的過程。

▲開店30幾年，朱筱勤印象最深刻的就是開發票的過程。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

台北東湖路幾百公尺內，就有十多家水餃店，開業36年的王家水餃館卻只靠一種口味，成為歷史最悠久的一家。

為了養女兒，王立和太太朱筱勤於1988年在東湖開了王家水餃館，物價連年上漲但水餃沒變小，堅持用料也讓它成為東湖最貴水餃，從攤位賣到3個店面。原先店裡沒開發票，沒想到有位天天來的常客竟是國稅局處長，一番波折下終於開了發票。

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將近十年前，當時王家水餃館生意已經相當旺，但尚未開發票，直到一位國稅局官員上門吃水餃。「因為那時候是小店嘛，就沒開發票。」朱筱勤想到店內開發票的過程還是覺得印象深刻，「那天有個男生來店裡吃飯，沒坐好跌倒，我去扶他結果他說：『你們生意很好欸！』我馬上叫他小聲點，不然國稅局會來。」沒想到對方卻說：「我就是國稅局的人。」結果他正是國稅局的處長。

朱筱勤指著一旁的座位說：「那個人每天來吃，就坐在小菜台旁邊。」一被說要開發票，朱筱勤馬上求情說：「你看我們這邊員工年紀都這麼大，怎麼會懂這種東西，但國稅局官員說：『不行，你們生意這麼好要開』。」

不過朱筱勤不放棄，「我跑去國稅局哭窮過好幾次，甚至還穿著早上工作的衣服，還沒換就過去」，朱筱勤說：「我要繳多少？我繳不起啦，一個月才做幾天，一天才幾千一萬元，我還要請兩三個員工，可不可以就核定稅額就好，不然調高一點稅額。」但這招用幾次還可以，「遇到後來這個官員就不行了，所以我們也開發票好幾年了。」

朱筱勤過去開店很多細節都忘得差不多，但最後讓她開發票的官員姓氏，她到現在還記得，「就是藍小姐！她很厲害，每天站在店門口，最後我想說沒辦法了，就開了發票。」

「我們員工年紀大真的不太會開發票！」朱筱勤笑著說，店內老員工還真的開錯發票過，「經常多按一個零，有一次打了幾十萬元的發票，但這又是另一個故事了。」

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