快訊／川普最新對等關稅計畫　美媒曝光：最快4月1日實施

▲川普將宣布對等關稅計畫,預計最快4月1日才會實施。(圖/達志影像/美聯社)

記者趙蔡州/綜合報導

美國總統川普(Donald Trump)預告在13日下午1點(台灣時間14日凌晨2時)舉行記者會,宣布新的對等關稅計畫。根據美媒最新消息指出,川普的對等關稅計畫宣布後,預計在4月1日才會正式上路,並不會立刻實施。

根據美媒CNBC報導,一名白宮官員在川普的新聞發布會前表示,川普即將宣布的新關稅措施,預計幾個月後才會生效,最快可能是4月1日,不過官員並未透露新關稅的細節。

事實上,川普宣布新的對等關稅之前,他早在1日就宣布對加拿大、墨西哥進口商品分別課徵25%關稅,並對來自中國的進口商品加徵10%關稅,不過經協商後,針對加墨的關稅後來暫延30天,而中國加徵的10%關稅已在4日生效。

川普10日還簽署行政命令,對所有進口到美國的鋼鋁製品課徵25%關稅,預計3月12日生效。



I’m told the new tariffs President Trump announces today will NOT go into effect today. There will be a time delay of some months, possibly an April 1 start date. That’s still TBD. This will be a presidential memorandum today not an executive order, and USTR will be tasked with…