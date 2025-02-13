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快訊／川普最新對等關稅計畫　美媒曝光：最快4月1日實施

▲▼ 美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普將宣布對等關稅計畫，預計最快4月1日才會實施。（圖／達志影像／美聯社）

記者趙蔡州／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）預告在13日下午1點（台灣時間14日凌晨2時）舉行記者會，宣布新的對等關稅計畫。根據美媒最新消息指出，川普的對等關稅計畫宣布後，預計在4月1日才會正式上路，並不會立刻實施。

根據美媒CNBC報導，一名白宮官員在川普的新聞發布會前表示，川普即將宣布的新關稅措施，預計幾個月後才會生效，最快可能是4月1日，不過官員並未透露新關稅的細節。

事實上，川普宣布新的對等關稅之前，他早在1日就宣布對加拿大、墨西哥進口商品分別課徵25%關稅，並對來自中國的進口商品加徵10%關稅，不過經協商後，針對加墨的關稅後來暫延30天，而中國加徵的10%關稅已在4日生效。

川普10日還簽署行政命令，對所有進口到美國的鋼鋁製品課徵25%關稅，預計3月12日生效。
 

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