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三度拒上海團來台　陸委會：「敲鑼打鼓申請」就一定要准嗎？

▲▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／台北報導

陸委會三度拒絕上海市官員訪台參加台北燈節的申請案，陸委會副主委、發言人梁文傑13日解釋，台北市政府把兩個分別不批准的團併成一個新的團，兩個團本就不准，不會因為併成一團就准了，「敲鑼打鼓說『我申請了』，政府就一定要准嗎？」

梁文傑在例行記者會上提到，台北市這一次總共幫上海申請了三個團，一個是台辦的團，一個是上海文旅局的團，另一個是燈會專業人員的團，燈會專業人員的團已經批准了，台辦跟文旅局兩團是分別不准，結果台北市府又把這兩個團合併成一個團，重新申請一遍，「兩個團本來就不准，不會因為併成一個團就准，邏輯上是這樣的。」

梁文傑指出，陸委會每天收到各個縣市、各個團體的申請案件非常多，有的准、有的不准，不希望每次跟台北市政府相關的，都拿出來在新聞上討論，這樣對兩岸的來往並沒有什麼特別的好處。

梁文傑強調，「敲鑼打鼓的說『我申請了』，政府就一定要准嗎？我覺得這個是有差別的，我們再強調一下，各縣市政府、各個社會團體，我們每天收到非常多的案件，我們都希望在最符合國家利益和政策的前提之下，能夠促進兩岸的交流。」

梁文傑也補充，他之前就提過，對於大陸官員要來台灣，我方基本上都會要求約晤，溝通一些關於國人在大陸人身安全的通報等問題，若對方不願意，原則上就不會允許來台。

▼台北燈節主燈「福蛇豆豆」。（圖／臺北市政府觀傳局提供）

▲▼2025台北燈節全面開展「福蛇豆豆」耀世登場,蔣萬安與國內外旅客共賞絕美主燈秀。（圖／臺北市政府觀傳局提供）

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