台中立委「在新光三越外開直播」籲別經過！網罵翻：少去那邊添亂

記者曾筠淇／綜合報導

在台中的新光三越今（13）日上午驚傳氣爆，位於11、12樓美食街疑似改裝時發生氣爆，大門、玻璃窗都被震碎。稍早國民黨立委廖偉翔緊急發文，要大家避開新光三越和遠百附近的路口，同時開直播透露相關情況。只是影片一出，大票網友都罵翻。

廖偉翔稍早在臉書粉專發布直播影片，透露他人在新光三越台中中港店這邊，現場非常嚴重、很多人受傷，而且上面還在掉東西下來，所以他開直播，就是要大家別靠近，會經過該路段就繞開，「所有人都不要經過，很危險！還在掉落」。

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▲廖偉翔到現場開直播，提醒民眾注意。（圖／翻攝自Facebook／廖偉翔）

只是影片一出，就有不少網友罵翻，「你有什麼問題？人家在忙，你在那邊作秀，請不要拍到傷患好嗎」、「不要妨礙救災好嗎？作秀仔」、「很扯欸！應該做的是關心交通、消防、各大醫院量能能否支援和調度吧？在這邊作秀」、「人家在救災，少去那邊直播添亂」、「人家在救災，你在開直播」、「影片刪了吧？很扣分耶，只要發文提醒就好，好好協助傷者需求」。

PTT的TaichungBun板上，也有一些網友直呼，「自己衝去現場呼籲大家避開」、「衝去現場直播，叫大家不要靠近」、「到『現場』請大家『避開』」、「衝去現場直播？可憐啊」。

不過也有一些網友表示，「委員是西屯南屯區的立委有義務來關心，謝謝委員辛苦了」、「委員辛苦」、「謝謝委員告知，自己也要注意安全喔」。

廖偉翔之後也再發文，表示「行程間就在新光三越附近，聽見爆炸聲趕到現場。稍早，我已經協助義交、義警進行初步的交通管制，並拜託市民家人切勿靠近」。