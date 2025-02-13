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2025 WBC資格賽開打！Hami Video與MOD熱血應援！棒球迷必搶「棒球加油包」優惠

▲▼2025 WBC世界棒球經典賽,Hami Video,直播,中華隊。（圖／中華電信提供）

生活中心／綜合報導

2025 WBC世界棒球經典賽資格賽將於2/12起展開熱身賽，並於2/21~3/7點燃戰火！身為主場隊伍，中華隊將在台北大巨蛋迎戰，力拚晉級決賽，中華隊延續世界冠軍的士氣，由陳傑憲領軍、張育成等旅外強打回歸，陣容堅強！賽事話題沸騰，全台棒球迷早已摩拳擦掌，想第一時間鎖定2025 WBC資格賽，不錯過每一次揮棒的關鍵戰役，Hami Video電視運動館不但全程轉播，還有線上聊天室即時討論戰況，這次更祭出高CP值「棒球加油包」，120天只要399元，一天不到4元，讓球迷輕鬆觀看直播，為中華隊熱血應援到決賽！

▲▼2025 WBC世界棒球經典賽,Hami Video,直播,中華隊。（圖／中華電信提供）

本屆2025 WBC世界棒球經典賽資格賽，中華隊將在第一組與西班牙、南非、尼加拉瓜競爭晉級名額，2/21(五)~2/25(二)每晚7點於台北大巨蛋熱戰，2/21(五)首戰西班牙，接續2/22(六)迎戰南非、2/23(日)迎戰尼加拉瓜，剛好都是下班、下課後與假日的黃金時刻，勢必掀起全台棒球熱潮，第二組資格賽則於3/3(一)~3/7(五)在美國亞利桑那州土桑市進行，兩組資格賽預計於2/25(二)與3/7(五)兩日，決定最終晉級隊伍。這次賽事天菜球員名單出爐，旅外好手回歸助陣，投手群陣容華麗，打線有許多關鍵選手，讓球迷及粉絲們期待值破表！

棒球迷緊追熱身賽、資格賽和最後的晉級決戰，網友們都大推一定要用Hami Video / MOD收看，還有提供多螢同步觀看和即時互動功能，如一個帳號即可在手機、平板、電腦、電視多裝置分享，還能進入Hami Video線上聊天室與球迷即時討論戰況，感受滿滿的應援氛圍。中華電信提供高畫質不卡頓的流暢體驗，確保每一次揮棒、每一顆關鍵球都能完整呈現，還能回顧精彩時刻，無論是滿貫全壘打、三振對手、還是關鍵守備美技，都能看重播，讓激情不間斷，見證中華隊再創榮耀時刻！

12強賽奪冠的感動猶在心頭，這次2025 WBC世界棒球經典賽資格賽，中華電信祭出多元限時優惠，趕快來選擇最適合自己的方案：

▲▼2025 WBC世界棒球經典賽,Hami Video,直播,中華隊。（圖／中華電信提供）

棒球迷最划算：關心中華隊賽況，專屬的Hami Video「棒球加油包」最適合鐵粉們，120天只要399元，限時優惠2/11~2/25，可以看到第一組所有賽事，陪中華隊一路挺進！另有體育迷首選：不只經典賽資格賽，想要全年收看各大賽事轉播的體育迷，直接訂閱Hami Video電視運動館，月租型每月只要199元，無論是棒球、籃球、網球還是新聞綜藝等，超過百台頻道任你看，通勤時也能用手機即時追賽，全年都能緊跟國際體壇動向。

▲▼2025 WBC世界棒球經典賽,Hami Video,直播,中華隊。（圖／中華電信提供）

全家一起應援：大螢幕看球才過癮，也最適合全家人一起收視，MOD家速方案3.0網路門市限定，申請加贈Hami Point 2200點，優惠只到3/31，趕快搶搭這波最超值方案！

這次經典賽資格賽，中華電信Hami Video / MOD愛爾達體育台全力應援，不論你是死忠球迷、體育迷，還是想與家人朋友一同感受棒球魅力，現在就手刀訂閱，與全台球迷一起熱血集氣，為中華隊奪勝吶喊！

立即手刀訂閱：https://pse.is/7528uc

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