2025 WBC資格賽開打！Hami Video與MOD熱血應援！棒球迷必搶「棒球加油包」優惠

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2025 WBC世界棒球經典賽資格賽將於2/12起展開熱身賽，並於2/21~3/7點燃戰火！身為主場隊伍，中華隊將在台北大巨蛋迎戰，力拚晉級決賽，中華隊延續世界冠軍的士氣，由陳傑憲領軍、張育成等旅外強打回歸，陣容堅強！賽事話題沸騰，全台棒球迷早已摩拳擦掌，想第一時間鎖定2025 WBC資格賽，不錯過每一次揮棒的關鍵戰役，Hami Video電視運動館不但全程轉播，還有線上聊天室即時討論戰況，這次更祭出高CP值「棒球加油包」，120天只要399元，一天不到4元，讓球迷輕鬆觀看直播，為中華隊熱血應援到決賽！

本屆2025 WBC世界棒球經典賽資格賽，中華隊將在第一組與西班牙、南非、尼加拉瓜競爭晉級名額，2/21(五)~2/25(二)每晚7點於台北大巨蛋熱戰，2/21(五)首戰西班牙，接續2/22(六)迎戰南非、2/23(日)迎戰尼加拉瓜，剛好都是下班、下課後與假日的黃金時刻，勢必掀起全台棒球熱潮，第二組資格賽則於3/3(一)~3/7(五)在美國亞利桑那州土桑市進行，兩組資格賽預計於2/25(二)與3/7(五)兩日，決定最終晉級隊伍。這次賽事天菜球員名單出爐，旅外好手回歸助陣，投手群陣容華麗，打線有許多關鍵選手，讓球迷及粉絲們期待值破表！

棒球迷緊追熱身賽、資格賽和最後的晉級決戰，網友們都大推一定要用Hami Video / MOD收看，還有提供多螢同步觀看和即時互動功能，如一個帳號即可在手機、平板、電腦、電視多裝置分享，還能進入Hami Video線上聊天室與球迷即時討論戰況，感受滿滿的應援氛圍。中華電信提供高畫質不卡頓的流暢體驗，確保每一次揮棒、每一顆關鍵球都能完整呈現，還能回顧精彩時刻，無論是滿貫全壘打、三振對手、還是關鍵守備美技，都能看重播，讓激情不間斷，見證中華隊再創榮耀時刻！

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