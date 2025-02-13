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繼光香香雞「2款限定套餐」應援WBCQ棒球賽！加碼收買1送1優惠

▲▼繼光香香雞應援2025年世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）推出2款限定套餐。（圖／業者提供）

▲繼光香香雞推出2款應援套餐。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

2025年世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）將於2月21日開打，速食品牌「繼光香香雞」打造2款限定套餐幫應援，即日起限時開賣；加碼推限定5天指定人氣點心可享買1送1優惠，邀請球迷一起幫中華隊加油。

為力挺中華隊，繼光香香雞即日起至3月2日推出2款應援套餐，「一擊棒香雞應援餐」內含人氣香酥大腿排、墨魚甜不辣及經典芝麻球，售價219元；「豪華海陸三拼香雞應援餐」則是大份香香炸雞、中份阿根廷魷魚以及蒜脆杏鮑菇的海陸組合，售價308元。

▲▼繼光香香雞應援2025年世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）推出2款限定套餐。（圖／業者提供）

▲限定5天只要於門市消費還可享甜心地瓜球買1送1。

除了熱血應援套餐外，業者也祭出「中華隊加油同歡慶」活動，2月22日起至2月24日、3月2日起至3月3日共5天時間凡於全門市消費即可享「甜心地瓜球買1送1」優惠。

▲▼SUBWAY今年春季推出全新「黑胡椒嫩豬潛艇堡」 。（圖／業者提供）

▲SUBWAY今年春季推出全新「黑胡椒嫩豬潛艇堡」 。

另，SUBWAY即日起則推出全新「黑胡椒嫩豬潛艇堡」，採用100%台灣嫩豬以醬油、米酒、糖醃漬而成，再撒上辛香黑胡椒增添香氣，還原台灣家常菜黑胡椒豬柳的經典風味，並公開黃金比例搭法，搭配新鮮生菜、爽脆洋蔥、青椒淋上橄欖油最適合，也開放麵包、生菜、醬料隨意任搭，6吋售價150元。

同步也可加價10元升級人氣「火焰烤餅」餅皮，有別於麵包的蓬鬆柔軟口感，火焰烤餅餅皮Q彈有勁，烘烤至微焦後更帶有酥脆口感。

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