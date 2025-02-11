快訊／雲林褒忠民宅2F全面燃燒！　1女受困「插管搶救中」

記者游瓊華、莊智勝／雲林報導

雲林縣褒忠鄉潮厝村一處民宅今(11日)中午11時35分許傳出火警，警消接獲通報，現場惟2層樓建物，2樓處起火燃燒，有明顯火煙、全面燃燒，且屋主妹妹蔡女(44歲)受困；警消立即出動6車、24人到場搶救，並於12時08分在2樓處救出蔡女，但她已經意識模糊，對痛尚有反應，後續緊急送往北港媽祖醫院插管搶救；現場火勢於12時13分控制、17分撲滅，燃燒面積約60平方公尺，詳細起火原因尚待釐清。

▲雲林褒忠民宅火警，1女送醫插管搶救。（圖／記者游瓊華翻攝，下同）