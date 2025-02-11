北市翁基隆訪友　竟往南騎到青埔！迷途12小時警助返家

▲北市翁迷途12小時，巡警獲報帶回警所。（圖／中壢警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

台北市76歳陳姓男子一大早騎機車欲前往基隆訪友，卻一路南騎12小時約50公里，直到桃園燈會青埔展區，警方接獲民眾報案將陳男帶回派出所，透過陳男手機聯絡家人前來帶回。

▲▼警方透過手機未接來電找到陳翁家人。（圖／中壢警分局提供）

「2025臺灣燈會在桃園」在青埔地區熱烈展開，員警即便燈會勤務繁忙，但仍然提供熱心協助，中壢分局青埔派出所警員徐銘澤、林姿均及彭傳翔於11日0時許巡邏時，接獲熱心民眾報案，說在青峰路一段的超商內有老人家需要協助，由於近日夜間氣溫低，員警火速趕往協助。

員警一到場，這位老人家緊張又無助的趕緊向員警說自己迷路好久，員警隨即安撫他，在員警的關懷下，原來這名陳老先生已經高齡76歲，他說，早上騎機車從台北市大安區的住家出門，想要去基隆找朋友，中間不知道怎麼的就搞錯方向了，騎著騎著就到了青埔來，實在不知該如何返家才到超商內請店員報警請求幫忙，員警研判老人家迷途至少12小時，距離超過50公里，擔心他的身體狀況，決定先將他載回派出所休息。

幸好陳男攜帶手機，員警發現有多通未接來電，趕緊回撥電話，原來是陳男的兒子發現父親不在家，打電話又聯繫不上，正準備要去派出所報案，感謝員警的即時聯繫，不斷對警方表達感謝。中壢警分局長林鼎泰提醒民眾，可協助家中易走失成員身上，配戴容易辨識身份的配件或縫製聯絡方式在衣物上，亦可至社會局申請防走失愛心手鍊，分局偵查隊還提供指紋建檔服務，歡迎民眾親自辦理。