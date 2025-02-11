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高雄碎屍魔「行徑詭異」　犯案手法曝光

命案發生後，凶嫌將陽台粉刷成朱紅色，高雄市警察局長林炎田（中）親自帶隊到現場搜索。（翻攝畫面）

▲命案發生後，凶嫌將陽台粉刷成朱紅色，高雄市警察局長林炎田（中）親自帶隊到現場搜索。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

本刊調查，張介宗服兵役時，曾犯下性侵、搶奪等罪，被判無期徒刑，1997年假釋，又於2019年偷腳踏車遭法辦，但未被起訴。鄰居說，他的話不多，鮮少與人互動，但行徑怪異，常在陽台赤身裸體，平時靠老人津貼維持生活，與哥哥、兄嫂關係不睦，有次爭吵還氣憤破壞家中祖先牌位，命案發生後，將陽台粉刷成朱紅色，疑似想掩人耳目，令人不寒而慄。

針對張介宗殺人、碎屍、棄屍的行徑，警察大學刑事系教授廖有祿表示，因張過去在獄中度過人生大半歲月，可能因此習得熟練的犯罪手法，希望透過這些行徑規避法律制裁，預謀犯案的可能性不低；身心科醫師楊聰財則表示，張有性侵等重大犯罪前科，可能也具有「反社會人格障礙」，被捕後不認罪、試圖說謊或推卸責任的反應，都符合這種人格表現。

警方研判凶嫌將部分屍骸丟進垃圾車，因此前往焚化爐（圖）搜尋。（翻攝畫面）

▲警方研判凶嫌將部分屍骸丟進垃圾車，因此前往焚化爐（圖）搜尋。

確認張介宗將3名婦人殺害分屍後，專案小組派出多名潛水人員至前鎮河打撈屍塊，但因當地位處出海口，加上河水冰冷混濁，作業難度頗高，至本刊截稿前，已尋獲趙林婦的手、腳掌、皮膚、內臟組織，及張婦的胸部組織，但最關鍵的3名死者頭顱、犯案用的刀械，都尚未尋獲。

警方連續多天派出潛水人員，至棄屍現場打撈死者屍塊。（鏡新聞提供）

▲警方連續多天派出潛水人員，至棄屍現場打撈死者屍塊。

警方依張介宗殺人的時間推斷，部分人體殘骸很有可能已流入海中，或已被送進焚化爐焚毀，另外，警方研判張可能將屍塊透過水槽或馬桶沖至下水道，因此也不排除開挖排水管及化糞池，擴大搜尋範圍，並繼續突破張的心防，釐清他真正的殺人動機，替3名死者申冤。

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