為什麼錢總是留不住？超準心理測驗揭秘你的「隱形漏財」習慣

▲讓你財運溜走的是那些「不經意的小花費」！（圖／取自免費圖庫photoAC）

記者楊智雯／綜合報導

明明沒買什麼大的物品，但月底一看存款還是少得可憐？其實真正讓你財運溜走的，可能不是大手筆開銷，而是那些「不經意的小花費」！從每天習慣買的手搖飲，到看似無害的外送費、訂閱服務，這些看似微不足道的消費，長期累積卻可能成為你的隱形破財兇手，如果你總是努力存錢卻成效不彰，不妨來測測看日本知名占卜網站「占TV」的心理測試，解析你的漏財關鍵，找出財富流失的真相，快來看看你最該節省的開銷是哪一項！

問題：我在我的舊錢包裡發現了一張收據，這是我以前去過的咖啡館的收據，這間咖啡館怎麼樣呢？

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A：網美美食咖啡廳

B：山裡的老式咖啡館

C：以大份量食物而自豪的咖啡館

D：最新開的咖啡館

A：網美美食咖啡廳：化妝品與衣服

你選擇了一家美食咖啡館，這裡的餐點不僅美味，還精緻到超適合打卡拍網美照。其實，你對美的追求不只體現在食物上，連穿搭與妝容也一樣講究！渴望變得更漂亮，總是忍不住購入最新的化妝品與當季服飾，無論是剛上市的美妝品，還是流行款單品，總想搶先擁有，因為不願等到折扣季才入手，結果消費越來越高，讓錢包不知不覺地「輕了」不少！

B：山裡的老式咖啡館：居家

你選擇了一家位置絕佳的山中老式咖啡館，這裡靜謐而溫暖，充滿歲月沉澱的韻味。其實，你對生活空間的講究與這間咖啡館如出一轍！最讓你無法抗拒花錢的，正是室內裝潢，對你而言，沒有什麼比被喜愛的物品環繞更能帶來放鬆與滿足，從舒適的沙發、質感實木餐桌到精緻的擺飾，每個細節都必須符合你的美感，只要覺得值得，你願意為夢想中的居家氛圍不斷投資！

C：以大份量食物而自豪的咖啡館：餐點

你選擇了一家以大份量美食聞名的咖啡館，畢竟對你來說，美食就是人生的一大樂趣！最無法抗拒花錢的一件事就是品嚐美食，無論是餐廳的招牌推薦，還是朋友大力推薦的隱藏版美味，都想親自嚐試，如果聽說某間餐廳好吃，就算路途遙遠，也甘願專程前往，點餐時不會過度考慮價格，總覺得「來都來了，就要吃最好的！」胃口滿足錢包也不知不覺變輕了！

D：最新開的咖啡館：新產品

你選擇了一家剛開幕、在電視與雜誌上備受關注的咖啡館，因為你天生對新事物充滿好奇，總想第一時間嘗試最新潮流！只要聽說有新品上市，無論是便利商店的限量零食，還是價格不菲的3C，都忍不住掏出錢包，購物決策常常源於單純的好奇與衝動，結果等到回過神來，才發現錢包早已悄悄被清空！