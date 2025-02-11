主管認「討厭聘請頂大生」寧用普通新人　原因超現實

▲一名小主管希望公司不要一直聘用高學歷的新人。（示意圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

一般來說，高學歷有助於找到更好的工作。不過有一名小主管卻坦言，不希望公司一直聘用頂大生，寧可錄取一般人，因為學歷高跑得快，也導致新人的流動率很高。

原PO在《Dcard》討論區發文，提到自己是接案公司的基層員工，新人的薪水沒有很好，大約45K～50K，保底14K左右，而且流動性很高，但他有發現通常都是頂尖大學，像是台大、政大、清大、交大、成大等，常常只待了半年或一年就離職，反觀一般大學就會待比較久。

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原PO透露，他運氣好當上小主管，但上層超愛聘用頂大生，在他看來雖然學得快，但也跑得快，「我沒有說不能跑，畢竟我們薪水就是這樣，跑了不怪別人」，因此他很想向經理建議，別再聘頂大生來過水了，寧願來一個普通的新人，學得慢沒關係，但至少待得久，卻不知該如何勸說才好。

貼文曝光後，引發一番討論，「你應該跟你主管說，頂大生流動率太高，我們的薪水不足以吸引他們留下來，建議結構性調薪，讓公司正向循環」、「可能你的能力吸引不了頂大生留下吧，有些主管的高能力，也足以留下願意一起合作的誘因」、「你應該慶幸頂大學生把你當跳板，說明你公司能學到很多東西，放履歷也很好看」，推測主因就是薪水不夠高，才會留不住新人。

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