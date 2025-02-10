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AI運動經濟與碳權競標　世新大學經濟營提供高中生經濟學初體驗

圖一：世新大學管理學院院長江岷欽生動詮釋經濟學的實用性。（圖／世新大學提供）

▲ 世新大學管理學院院長江岷欽生動詮釋經濟學的實用性。（圖／世新大學提供，下同）

台北訊

經濟學的世界不僅是數字與理論的堆砌，更是一門解讀社會運作的關鍵工具，而世新大學經濟學系正以其獨特的視角和全國排名第19的實力，吸引來自全國21所高中職學生參與2025年的寒假營隊「經彩萬分」。活動以豐富多元的課程設計，結合頂尖師資與實務案例，為學員帶來一場前所未有的經濟學探索之旅。

圖二：21所全國各地高中生的經濟學初體驗就在世新大學經濟營。（圖／世新大學提供）

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▲ 21所全國各地高中生的經濟學初體驗就在世新大學經濟營。

世新大學管理學院院長江岷欽在開幕致詞中，以「極端不確定性」為主題，結合經濟學理論與現實案例，啟發學員如何在有限資訊下做出理性選擇。他以《西遊記》角色行為比喻經濟決策模式，生動詮釋經濟學的實用性，並強調「有限理性」在快速變化世界中的重要性。

世新經濟系主任簡文政則在「AI與運動經濟」課程中，透過職業運動的透明數據，展示AI技術如何優化球隊經營策略，並深入分析運動產業的經濟結構。他指出，選擇經濟系的學生，不僅能在大學階段建立扎實的理論基礎，未來更可直攻經濟或轉考財金等其他商學研究所，具備多元發展的優勢。

圖三：世新大學經濟系主任簡文政以研究專長「運動經紀」與高中生學員分享。（圖／世新大學提供）

▲ 世新大學經濟系主任簡文政以研究專長「運動經紀」與高中生學員分享。

助理教授王怡修在「競標與碳權」課程中，以污染排放權拍賣為例，講解誘因機制如何平衡環保與經濟效益，啟發學員思考環境議題。副教授王緁妶則透過「投資理財與金融證照」課程，展示經濟學在財務管理中的應用，並鼓勵學員未來挑戰證照考試。此外，副教授林玫吟、王緁妶與蘇怡如共同主持的「遊戲學經濟」課程，讓學員透過遊戲探索經濟理論，增添學習趣味。經濟系學長姐也分享在世新的求學經驗，並提供一對一諮詢，解答升學與生活疑惑。

世新大學經濟系以其在2024大學問熱門學類排行榜中，經濟學類全國排名第19的卓越表現，持續吸引全國學子的目光。此次寒假營不僅讓高中生提前接觸經濟學的核心價值，更通過多元化的課程設計與專業師資，為學員開啟了探索經濟學無限可能的第一步。

圖四：世新大學經濟營「經彩萬分」，讓高中生提前接觸經濟學的核心價值。（圖／世新大學提供）

▲ 世新大學經濟營「經彩萬分」，讓高中生提前接觸經濟學的核心價值。

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