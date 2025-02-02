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影／千年古寺「神秘洞」憑空掉大米　江南第一石窟見證王陽明講學

記者任以芳／江西報導

今天是大年初五（2）日，大陸春節假期也進入後半尾聲，不少名勝古蹟依然是旅遊人潮。江西省贛州市章貢區，有一處被譽為「江南第一石窟」的風景名勝區通天岩，擁有獨特的石窟藝術，唐宋摩崖造像359尊，還有一間隋朝時期的千年古寺，明代著名哲學家王陽明曾在此結廬講學，其「致良知」學說在此形成並傳播，《東森新媒體ETtoday》記者帶您一探難得的歷史古蹟。

▲▼ 江西、通天岩、王陽明、江南第一石窟 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 江西贛州通天岩號稱「江南第一石窟」  。（圖／記者任以芳攝）

通天岩風景名勝區位於章貢區，是大陸南方最大、地理位置最南端的石窟群。這裡也被譽為「江南第一石窟」，是一處典型的丹霞地貌風景區，石窟開鑿於唐朝，興盛於北宋。至今保留著唐朝至宋代的石龕造像359尊，這些造像主要分布於觀心岩、忘歸岩、龍虎岩、翠微岩、通天岩主岩五大岩洞，石窟造像形態各異，栩栩如生。

摩崖題刻則更是文體形式多樣，包括題名、題記、詩詞、佛龕造像記、對聯、匾額、吉祥文字等，內容則涉及政治、歷史、宗教、文化等亡羊方面，為研究中國書法石刻藝術和地方歷史提供寶貴的資料，具有極高的歷史、藝術和科學價值。

除了石窟藝術和摩崖題刻，通天岩還承載著豐富的歷史文化內涵。明代著名哲學家、思想家、文學家和軍事家王陽明曾在此結廬講學，講授「致良知」心學思想，對後世儒家、漢字文化圈都有深遠影響，景區至今保存著陽明講學原址、陽明題刻、陽明書洞、陽明學堂等景點，被譽為「陽明心學聖地」。

▼ 「江南第一石窟 」至今保留著唐朝至宋代的石龕造像359尊。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 江西、通天岩、王陽明、江南第一石窟 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 江西、通天岩、王陽明、江南第一石窟 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 通天岩還承載著豐富的歷史文化內涵。明代哲學家王陽明曾在此結廬講學 。（圖／記者任以芳攝）

通天岩解說員向記者介紹，「正德十一年（公元1516年），王陽明在贛州擔任贛南巡撫，後晉升為南京兵部尚書。在贛州任職期間，致力於教化百姓，偶然間發現了環境幽靜的觀心岩。這裡地貌精妙，大洞套小洞，王陽明決定在此結廬講學，傳播他的王氏心學。」

觀心岩是王陽明給其弟子講課的地方，俗稱大洞套小洞，小洞內至今仍保留著王陽明講學的痕跡。忘歸岩的岩體陡峭的石壁上有巨大的題刻，其中王陽明的《通天岩》詩作寶中今。在通天岩結廬講學期間，收鄒守義、陳九川等二十三人為弟子，為其發展宋明理學奠定了理論基礎。

來到通天岩歷史古蹟甚至追溯到隋朝，隱身在山林裡的廣福禪寺，原名石窟寺，始建於隋朝貞觀之治和開元之治時期，是贛南地區重要的佛教聖地之一。寺內層殿復閣，依岩而建，與周圍的自然景觀融為一體，大雄寶殿就在石窟裡，整座廟宇幾乎有一半是「崁」在岩壁。

▲▼ 江西、通天岩、王陽明、江南第一石窟 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 通天岩千年古寺依岩建造。（圖／記者任以芳攝）

來到大雄寶殿，正中間是釋迦牟尼佛，兩旁是十八羅漢，仔細看大殿佛像上方有一個洞穴。通天岩解說員介紹，「這個洞有一個預言故事，相傳某一個朝代，佛像上方的洞會掉出大米，不是天天都有，依照來寺廟修行的僧人與香客人數掉出足夠的大米，後來有位小比丘為了更多的米，拿斧頭鑿出更大的洞，之後連續三天三夜掉出來谷糠，從此不再掉出米粒。」

這個故事也是提醒世人不要貪心，做人做事要「知足常樂」心懷感恩，雖然故事不可考，成為廣福寺傳奇事蹟之一。另外，相傳宋代大文豪蘇東坡也曾踏入此寺，與當家住持攜手種下一棵鐵樹，這棵鐵樹生長至今，並且有開花紀錄。

通天岩解說員也表示，通天岩是非常重要佛教遺址，過去中國歷代不少高僧在此留下了足跡，六祖慧能、馬祖道一、虛雲老和尚和中國佛教協會會長一誠法師都曾到此傳經講法，使得廣福禪寺成為禪宗道場之一。

通天岩不僅是一處具有悠久歷史的石窟藝術寶庫，也是中國古代文化和藝術的珍貴遺產。見證了古代工匠們的智慧和技藝，也承載了眾多歷史名人的足跡和故事。如今，通天岩成為贛州市重要的旅遊景點之一，吸引著無數遊客前來探訪和領略其獨特的魅力。

▼ 通天岩即景。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 江西、通天岩、王陽明、江南第一石窟 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 江西、通天岩、王陽明、江南第一石窟 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 江西、通天岩、王陽明、江南第一石窟 。（圖／記者任以芳攝）

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