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奧迪男酒駕飆速右側超車撞燈桿！噴對向右後輪框扭曲斷裂

記者游芳男／宜蘭報導

今（10）日上午日7時29分許，宜蘭發生一起驚險車禍，42歲的廖姓男子酒後駕駛奧迪在冬山鄉成興路行駛時，不但超速還從右側路肩超車，在超越第二輛車時失控撞上燈桿，車輛冒出火光並偏移停在對向車道，這一幕嚇壞了其他駕駛。警方查明，廖男因為喝得酩酊大醉，清晨開車回家，涉嫌嚴重酒駕，已依公共危險罪扣牌扣照送辦。

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▲廖男駕駛奧迪自撞燈桿，右後輪框扭曲斷裂並一度冒出火光。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼德國奧迪車自撞燈桿，右後輪框扭曲斷裂、曾冒出火光並偏移停在對向車道。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼德國奧迪車自撞燈桿，右後輪框扭曲斷裂、曾冒出火光並偏移停在對向車道。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

冬山鄉成興路段限速50公里，而從監視器畫面看到這輛奧迪速度非常快，右側超車時完全沒有減速。另，由於撞擊力道過猛，導致右後輪框扭曲斷裂。其他駕駛見狀紛紛報警，警方到場時，廖姓駕駛還處於酒醉狀態，尚未完全清醒。

警方調查，上午7時29分許，廖男駕駛的小客車沿成興路行往縣道191時，在成興路149號民宅附近自撞路旁燈桿，幸好沒有造成人員受傷。酒測結果顯示廖男的酒精濃度嚴重超標，警方依公共危險罪將其送辦。

警方呼籲，民眾飲酒後應找代駕或搭乘大眾運輸工具，切勿酒後駕車，以免發生意外害人害己。這次事件再次提醒大家，酒駕的危險性不可小覷，保持交通安全應是每個駕駛者的責任。

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