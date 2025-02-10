鮮乳、乳飲品怎分？內行人曝簡單2招 「看這個」最準

▲不少人想補鈣會喝鮮奶。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

鮮奶是補充鈣質的熱門飲品之一。一位女網友說，以前分不清楚純鮮乳、乳飲品，某次品嘗才發現口感跟價格都大不同，後來她透過「看原料」分辨。貼文曝光後引發熱議，有內行網友也給出解答，有「鮮乳標章」或有標鮮奶、鮮乳的就是新鮮牛乳。

原PO在臉書社團《我愛全聯-好物老實説》發文，她以前分不清楚牛乳跟鮮乳，沒認真感受有什麼不同，後來同時喝純鮮乳跟乳飲品，才知道是天差地別，一分錢一分貨，她也不再買乳飲品，「有的是老招牌，有的是新興農場，我自己會想支持消費新品牌。」

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原PO表示，她分辨方式為看原料，100%生乳就是鮮乳，標水、乳粉是乳飲品，希望大家能從此不踩雷。

貼文一出，不少網友紛紛留言「調和乳有它的存在市場，泡咖啡，調飲料，做點心很適合，也不傷荷包」、「喝的出來其實，鮮奶跟牛奶還是有差」、「奶粉沒有不好吧，蠻多人為了儲存方便而購買」。

也有不少內行人分享，「不用自己創造名詞，品名是「鮮乳」或「乳飲品」就可以分辨」、「應該是看國產鮮乳標章吧」、「不是真的牛奶，旁邊會寫乳飲品，而且上面沒有乳牛貼紙，有乳牛貼紙的才一定是真的牛乳哦」、「小農出品的不一定會有，看成分最準」。

也有人解釋，「網路上早有不少解釋乳飲品的影片了，隨便挖都有不少，像營養師、食品業者都有出來講，鮮乳跟牛乳都各有支持者，沒必要這樣貶低非鮮乳，乳糖不耐患者也有喜歡的非鮮乳產品，一竿子打翻不好」。

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