高雄警憂碎屍男「將3頭顱丟垃圾車」！環保局：恐已入爐焚化成底渣

▲張介宗涉嫌連續殺人，警方連續4天派人打撈屍塊。（圖／翻攝畫面）



圖文／鏡週刊

高雄碎屍案，殺人魔張介宗將3名老婦人分屍，因此警方連續4天派員打撈殘骸屍塊，目前僅在前鎮河找到18塊內臟、皮膚與及手腳掌，3顆頭顱尚未尋獲，警方擔憂頭顱被張嫌丟入垃圾車；對此，環保局表示，尚未接獲協助辦案之請求，但依嫌犯作案時間推斷，若頭顱屍塊混進垃圾入廠，恐怕已經進焚化爐燒成底渣了！

高雄碎屍案專案小組連續4日由楠梓分局聘請民間搜救隊下水打撈，到目前為止，僅在前鎮河五號船渠找出18塊遺骸，包括右手掌、左腳掌、內臟及皮膚等，除了昨天的11塊尚在比對化驗，其餘都是71歲林婦所有。

高雄市刑警大隊技正林孝治指出，今天是第四日進行打撈殘骸作業，由於天氣良好，水質清澈，因此加派潛水員深入前鎮河金鞏橋、成功橋橋墩，以及沿岸涵洞搜索，搜尋可能卡在消波塊的屍塊或內臟、肉屑。

更重要的是，頭顱較為沉重，研判可能沉入河底，這也是今天動員潛水員打撈的原因，如果還找不到，恐怕得大規模沿河床網撈，但警方擔心的是，頭顱根本沒被丟棄河裡，而是讓張嫌棄置垃圾車，送進資源回收廠焚化。

對此，環保局表示，目前尚未接獲協助辦案、尋找屍塊的要求，但若依照嫌犯作案時間點，研判在去年底或一月間棄屍垃圾車，則屍塊早已經入爐火化；即使是二月初、過年後第一次收運垃圾，因南區資源回收廠春節前發生火警，前鎮區垃圾轉運到仁武焚化爐，至今也已經火化，成底渣的一部份了。



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