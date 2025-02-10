達賴喇嘛胞兄嘉樂頓珠逝世！曾面見鄧小平、代表西藏對中國談判

▲達賴喇嘛的二哥嘉樂頓珠生前曾擔任達賴喇嘛的特使。（圖／翻攝百度）

文／中央社

西藏精神領袖達賴喇嘛今天在印度主持悼念他的二哥嘉樂頓珠逝世的法會。曾經長期擔任達賴喇嘛特使，負責對中國談判工作的嘉樂頓珠於昨天過世，享耆壽97歲。

美聯社和自由亞洲電台（Radio Free Asia）報導，嘉樂頓珠是達賴喇嘛6位兄弟姐妹之一，也是唯一未接受過宗教培訓的。

他於1979年在北京會見當時已獲確立成為中國實際領導人的鄧小平，開始推動藏人與中國領導人之間對話，一改他早期主張武裝抗爭的立場。報導指出，那次會談為達賴喇嘛官方特使與中國領導層之間一系列正式談判奠定基礎。相關談判工作一直持續到2010年才中斷。

法新社報導，嘉樂頓珠生於1928年，比1959年在拉薩爆發的對抗中國人民解放軍的起義早了超過30年出生。解放軍大軍壓境迫使達賴喇嘛出走印度。

嘉樂頓珠曾於1990年代初期擔任西藏流亡政府（後已定名為藏人行政中央）噶倫赤巴（後改稱司政，相當於首相或總理），並且長期在達賴喇嘛和中國領導層之間扮演密使角色。

達賴喇嘛官方臉書帳號指出，他今天在南印度的扎西倫布寺主持悼念嘉樂頓珠逝世的法會時表示，願嘉樂頓珠「早日轉世，成為藏族，繼續利益西藏政教」。

報導指出，西藏領導世代日益凋零使得許多流亡藏人對於未來引以為憂，尤其是對於1959年起義之前的故土仍有記憶的那些領導層的凋零而言。

現年89歲的達賴喇嘛曾於2015年過80歲生日時表示，「我可以再活個20年」，並說希望大家和他一起過他的90歲生日。他今年7月將滿90歲。

國際聲援西藏運動（International Campaign for Tibet）指出，「西藏問題國際化就是由嘉樂頓珠開始主其事」。

他也是接觸美國中央情報局（CIA）援助一支藏族部隊，於冷戰期間以游擊方式對共軍發動代理人攻擊的關鍵人物之一。

達賴喇嘛於1974年確立「中間道路」主張，尋求與中國進行和平對話，並且敦促戰士們放下武器。

嘉樂頓珠2008年曾經表達期盼中國採取「更負責任作法，公平對待我們」。儘管經過他自己角色吃重的多個回合談判等努力之後，北京政策幾乎沒有改變的跡象，他仍表示自己沒有失去西藏問題終將和平解決的希望。