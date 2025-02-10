苗栗西山公墓火警！老翁「噴燈燒雜草」滅不掉　急叫表弟叩119

▲苗栗市西山公墓9日中午發生山林火警，延燒約500平方公尺，警消將涉嫌以噴燈點火老翁帶回法辦。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗客家庄都在元宵節前後掃墓祭祖，但後代整地時常直接燃燒雜草，引發山林火警讓警消疲於奔命搶救。苗栗市西山公墓昨（9日）中午傳出煙霧竄出，救災人員抵達時，火舌已在公墓四處延燒，經3個多小時才撲滅。吳姓老翁坦承以噴燈點燃雜草，警方依公共危險罪嫌移送法辦。

苗栗地區的客家聚落祭祖掃墓，依據傳統多在元宵節隔天（農曆正月16）開始掃墓，因應時代變遷和配合子孫工作，逐漸選在元宵節前後至清明節前的週末假日，方便旅外的宗族返鄉祭祖。不過，由於整地後墓地常堆滿雜草，民眾常直接點火焚燒引發山林火警，讓救災人員疲於奔命，以去年為例，光是2月24日和25日，全縣就有雜草、公墓火災案件高達118件。

消防局說，昨中午12時47分接獲報案，指苗栗市西山公墓有山木火警，出動3車7人前往救災，到達現場發現有多處火點，隨即佈線並利用火把撲滅火勢，直到下午4時16分撲滅火勢，燃燒面積約500平方公尺。

消防局指出，現場吳姓老翁坦承因為整理祖墳周遭雜草，因割除的雜草無處放置，才以噴燈點火引燃，後來想要以掃把滅火未果，眼看無法控制火勢，趕緊叫在地的表弟打119。警方現場帶回吳姓老翁，依觸犯公共危險罪嫌製作筆錄；消防局苗栗分隊現場拍照及錄影，並依其違反消防法第14條規定事項開立舉發單。

消防局指出，全縣共計180處公墓，春節過後至清明節為客家掃墓重點期間，呼籲民眾掃墓務必「4不2記得」，不用火除草、不焚燒紙錢、不燃放鞭炮、不亂丟煙蒂；記得滅餘燼、記得收垃圾，防範引發墓地雜草山林火災。

消防局也將配合各鄉鎮市公所，在各公墓地出入口備置大型水桶注滿水供民眾澆熄餘燼，派遣消防人、車懸掛防火標語、播放宣導語音，對於歷年常發生火災地形崎嶇搶救不易墓地，提前辦理搶救部署演練，近年利用無人機科技救災增進搶救效率。