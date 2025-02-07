快訊／苗栗33歲男晚間引爆瓦斯氣爆　連累老父2人受傷送醫

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣三義鄉勝興村一棟透天厝，今（7日）晚7點多發生瓦斯氣爆意外。一名吳姓男子家中喝到酩酊大醉，情緒不穩後竟趁媽媽外出求救時，獨自在客廳點燃引爆桶裝瓦斯，巨大爆炸威力將鋁門窗和家具嚴重毀損，吳男因躲在門後、輕微燒灼燒，送醫治療並無大礙，警方表示待傷勢穩定將依公共危險究辦。

▲苗栗三義鄉今晚發生民宅氣爆案，吳姓醉漢涉嫌點燃瓦斯，造成他和父親受傷送醫。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

警方說，發生氣爆的透天厝平日有吳男（33歲）跟雙親等人同住，吳男平日喜歡喝酒，今晚獨自在家中喝酒後大喊大叫，情緒失控之際揚言要引爆瓦斯，媽媽聞訊趕緊跑出家門，到附近找尋丈夫要回來處理。

詎料，夫妻還沒有趕回家，晚上約7時30分許，吳男自廚房搬了2桶家庭用桶裝瓦斯到客廳，關門後開關洩出瓦斯後，自己疑似躲在門後再點火引爆，轟隆巨大聲響嚇壞左鄰右舍，雙併透天厝的鋁窗噴飛10多公尺，屋內一片狼藉。

警消獲報趕抵現場時，在1樓發現吳男父親（59歲）眼睛外傷，後來在2樓發現引爆瓦斯的吳男，頭部及肢體多處燒燙傷，初步包紮後將父子2人送醫，傷勢並無大礙。

警方說，詳細事發原因仍待調查釐清，將視吳男就醫後狀況，偵訊後將依公共危險罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。