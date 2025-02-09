獨／台中驚悚潑鹽酸砍人！哥遭弟瘋砍全身都傷　疑龐大祖產釀殺機

▲台中傳出一名張男持2瓶鹽酸朝哥哥與哥哥女員工潑灑，再持刀瘋砍。（示意圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

台中市驚傳持刀砍殺潑酸案！一名張男疑似與哥哥有祖產糾紛，去年底不甩保護令，持預藏2瓶鹽酸、刀子至哥哥的古董店找人，先向哥哥與一名李姓員工潑灑鹽酸，再持刀瘋砍哥哥全身，張兄、李女奇蹟保命，張男近日被依殺人未遂等罪起訴，案件才因此曝光。

事發在去年12月20日16時許，張男（71歲）帶著2瓶塑膠瓶裝的工業用鹽酸、刀子至哥哥（79歲）位在西區的一間住處兼店面，先打開鹽酸朝哥哥潑灑，再向無辜的李姓女員工（40歲）潑灑，李女眼睛遭潑中，痛得往後門逃跑，再向隔壁棟的保全求救，才躲過死劫。

▲李女被潑灑後，嚇得從後門逃命。（圖／記者許權毅攝）



張男潑酸後並未收手，反而拿出預藏刀子出來，朝哥哥雙手、左腳、頭部以及背部瘋砍十多刀，張兄倒在血泊之中，李女帶著保全回到現場，嚇得趕緊報案、叫救護車，張男則立即落跑。

▲▼李女急忙用清水洗眼後，才又帶著保全回到店裡，赫見老闆全身是血。（圖／記者許權毅攝）



張兄傷勢嚴重，腳部有開放性骨折、頭部多處撕裂傷，雙手韌帶損傷等；李女雙手、臉部遭鹽酸潑灑灼傷、右眼三度化學性灼傷，恐失明，所幸2人都被救回。

檢警追查，發現張男帶走鹽酸瓶，並往南投方向逃逸，隔日凌晨1時許，持拘票在中寮將人逮捕到案，依殺人未遂、傷害、家暴法等罪聲押獲准。

據了解，張男動機係因張家有龐大祖產，兄弟間先前早就鬧上法院過，張男甚至與此案被害哥哥聯手，提告過另名哥哥，不料兄弟倆疑似因分配問題再次鬧翻，竟潑酸砍人，殺意頗深。

台中地檢署指出，被告張男犯刑法殺人未遂、傷害以及家暴防治法違反保護令等罪嫌，近日起訴在案。