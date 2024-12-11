兒、媳吃住靠婆家「要兩老接送孫子」　她揭4巨雷崩潰：怎趕走

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

記者周亭瑋／綜合報導

過去，許多媳婦被迫住進婆家，面對長輩的刁難，也只能默默吞忍；然而，現在卻有婆婆抱怨，兒子、媳婦成天裝窮賣慘，吃住都靠婆家，甚至要求他們接送孫子，讓兩老心累又無奈，崩潰直呼「要怎麼把他們趕出去？」

這名婆婆在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文提到，兒子、媳婦吃住都在家裡，還叫她與丈夫接送孫子，「他們自己想出去玩，就把小孩丟給我們，媳婦還整天跟兒子講有的沒有的，兒子再來跟我大小聲！」

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原PO表示，早就叫夫妻倆搬出去，結果他們狂找理由，一下裝窮賣慘，一下又瘋狂情勒，「我們老一輩的，省吃儉用打拚了一輩子，房子是自己買的，孩子當初也是自己帶，哪像現在的年輕人，吃要吃好的、用也要用好的，還要每年出國，說不想過得像我們一樣那麼苦，卻不承擔自己的家庭，只知道賴在婆家，把自己的快樂建立在別人身上？」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

最後，婆婆也不禁感慨，「我們老了還不能平靜地過自己的生活，這才委屈好嗎？養兒啃老，請神容易送神難，給點婆婆意見，要怎麼把他們趕出去吧？」

對此，網友們紛紛回應，「直接請他們搬出去，任何關係都需要尊重，如果他們不尊重妳，妳又何必尊重他們」、「換鎖，小孩不要接送。說穿了就是自己寵出來的」、「魄力這種事情只能靠自己，外人也沒有辦法」、「把寶貝乖兒子寵成廢物的父母」、「直接趕出去就好了，哪有什麼困難」、「換鎖吧」。