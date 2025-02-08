「曾經滄海難為水」下一句是啥？早餐店補上7字　8萬人笑瘋

▲早餐店的招牌寫了14個字，讓8萬網友笑瘋。（圖／翻攝臉書／路上觀察學院）



網搜小組／柯振中報導

國、高中上國文課時會接觸到古文，一般而言對古典的詩詞多少會有些印象。不過，一位民眾看到某間早餐店的招牌寫著「曾經滄海難為水」，下一句卻讓他傻眼，離奇的接法也讓超過8萬人笑瘋。

一位民眾在臉書社團「路上觀察學院」分享照片，他發現一間早餐店的招牌上寫了14個字，令他感到相當無言，「一定要押韻就是了。」

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照片當中可以看見，這間早餐店的招牌底色為黃色，上面用黑色寫了14個字，分別是「曾經滄海難為水」以及「饅頭加蛋配火腿」，雖然2句毫不相關，念起來卻意外順口，因而在網路上爆紅。

貼文曝光至今，已超過8萬人按讚，不少人按照同樣的格式，在下方留言造句，「無能維力炸醬麵，鳩佔雀巢檸檬茶」、「問君能有幾多愁，恰似蛋餅沒醬油」、「兩岸猿聲啼不住，清粥小菜復興路」、「猶抱琵琶半遮面，法式焦糖吐司片」、「除卻巫山不是雲，內用豆漿無限飲」、「天若有情天亦老，牛排五分別太老。」

事後經過搜索，原來這間早餐店是位在台北市信義區的早餐店，因為招牌太過有趣，同樣有民眾在臉書社團「信義區三兩事」分享，引起在地鄉親討論。