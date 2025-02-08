張蘭、汪小菲面臨「全網封殺」　陸官媒發動攻勢：吃人血饅頭！

▲張蘭、汪小菲在直播上推銷自家產品。（圖／翻攝自微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

徐熙媛（大S）的前婆婆張蘭8日因「利用逝者惡意炒作營銷」，被抖音官方無限期封殺。緊隨之後，中國大陸多家官方媒體也發表評論，痛批張蘭「吃人血饅頭」，並肯定抖音的處置，盼其他平台積極跟進，將張蘭全面封殺。

陸媒《極目新聞》的評論指出，這兩年來，汪小菲和張蘭靠著與大S的婚戀糾紛不斷博取眼球，收割流量，用各種方式爆料大S及其孩子和親友的個人生活，發起人身攻擊，煽動網暴，已經成為他們蹭熱度、造人設的捷徑。

評論中提到，張蘭作為汪小菲的母親，大S孩子的奶奶，多次用未成年的孫兒孫女製造話題，在直播間用不堪入目的語言和動作羞辱大S姐妹及其親友，可以說，張蘭直播間的流量，大部分是靠反覆炒作這些話題而來，「大S生前所發的最後一條微博，都是在澄清張蘭所說的關於孩子退學的謠言，並表示會通過法律手段解決，呼籲相關部門和平台制止其行徑，足以說明，張蘭和汪小菲的肆意造謠，對大S的生活遭受到了多麼大的侵擾。」

▼《極目新聞》痛批張蘭等人「吃人血饅頭」。（圖／翻攝極目新聞）



評論中指出，更令人齒冷的是，大S去世後，汪小菲和張蘭上躥下跳，不斷利用這一事件炒熱度，一會兒是汪小菲在台北淋雨獨行上演深情戲碼，一會兒是張蘭員工造謠汪小菲包機接大S骨灰回台，讓逝者不得安寧，生者痛苦悲憤，網路輿論烏煙瘴氣，泥沙混雜。

評論中提到，抖音公開的聲明也顯示，這些被永久封禁的帳號，是因為屢次發佈不實內容，進行違規炒作，獲取商業利益，且在處罰後仍未改正，可見，張蘭這位平時滿口正能量的「成功女企業家」，吃起「人血饅頭」來如此貪得無厭。

評論中強調，此次抖音平台對張蘭和汪小菲相關帳號永久封禁，展現了平台治理謠言的決心，「但是在其他平台，相關謠言的視頻依然在傳播，謠言的惡劣影響依然未能完全消除。希望各個平台都能積極行動，對造謠帳號進行封禁，更希望這種處理力度能成為長效機制。」

▼張蘭、汪小菲的帳號都已經被抖音封殺。（圖／翻攝抖音）



評論中還提到，對於這種吃「人血饅頭」、混淆視聽、毫無底線的造謠行為，所有平台都應該主動核查，完善審核，不給流量，遏制傳播，「該封的就要立刻封、馬上封，堅決清掃無底線炒作牟利的亂象，構築和諧清朗的網路空間。」

陸媒《澎湃新聞》的評論中也指出，張蘭、汪小菲等帳號，在大S離世後仍然不斷炒作、營銷「婚姻出軌」「婆媳矛盾」「孩子撫養權」等，甚至公開撒謊、造謠，誤導公眾和輿論，在公開場合上演種種鬧劇，可謂突破了基本的人倫道德底線，「這已不單單是對逝者的不尊重，更是對輿論場的污染、對社會公序良俗的挑釁。」

評論中更強調，平台對相關帳號的封禁，得到了絕大多數網友的支持，但不得不說，這一圍繞大S的流量生意由來已久，在其不幸離世之前就已經存在了很長時間，「只不過如今她的猝然離世讓各種惡意炒作、營銷來到了又一個高潮，終於激起了公憤。」

評論中還說，平台需要加強帳號管理和內容生態建設，不能對個別人的博流量、蹭熱度行為睜一隻眼閉一隻眼，「特別是對利用逝者惡意炒作營銷等，更要及早採取行動，不斷壓縮流量生意的空間，確保網路空間的風清氣正。」

▼《澎湃新聞》發文肯定抖音封殺張蘭、汪小菲。（圖／翻攝澎湃新聞）