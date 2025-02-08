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「台灣特產水果」纖維比蘋果多4倍！　醫大讚：2顆抵1盤高麗菜

纖維比蘋果高4倍　「台灣特產水果」抵1盤高麗菜：籽也要吃

▲醫師推薦台灣特有的一種水果，膳食纖維比蘋果和奇異果高。（圖／翻攝自pixabay）

文／CTWANT

均衡飲食才能維持腸道健康，降低罹患相關疾病的風險。醫師分享，除了的優格、優酪乳或膳食纖維補充劑，還有許多隨口可的的「隱藏版食物」，經常被民眾忽略，但其實效果很好。

大腸直腸外科醫師黃郁純在《健康2.0》網站指出，一般人認為膳食纖維含量最高的水果是蘋果、奇異果或藍莓，但含量最高的其實是台灣特產的百香果，每100克的百香果含有24克的膳食纖維，是同等重量蘋果和奇異果的4倍以上。一天只要吃2顆的份量，就可以抵掉不少高麗菜。

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黃郁純解釋，百香果的膳食纖維主要來自於內部的小黑籽，食用時可以咬碎以攝取更多纖維。另一方面，百香果也富含鉀，含量與木瓜相當，但腎臟病患者要酌量食用，避免攝取過量。

此外，許多人喜歡吃巧克力振奮心情，除了能帶來好心情，也對腸道健康有幫助，尤其是黑巧克力，含有抗氧化劑及多酚，能保護腸道細胞，抵抗外來損傷，並減少發炎反應。

根據研究，黑巧克力能穩定腸道菌相，並促進腸道微生物產生血清素，減少憂鬱情緒的產生。每天食用100克72%以上的黑巧克力，可以對下消化道產生顯著改變，提高糞便的黏稠度，不過這不代表必須天天攝取，均衡飲食才是關鍵，建議一天攝取20～25克，就能維持身體良好狀態。

黃郁純也提醒，選購黑巧克力要留意成分表，盡量選擇不含棕櫚油的產品，以純粹的黑巧克力最為理想。透過攝取高纖的百香果和優質的黑巧克力，搭配多元均衡的飲食，可以輕鬆維持良好的腸道環境，增進整體健康。

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