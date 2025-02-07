大S骨灰放家中驚傳惹怒鄰居！　砲轟S家人：自私

▲大S徐熙媛逝世，3日遺體在日本火化後，她的骨灰於5日下午由家屬護送回台並放在家中。（圖／CTWANT）



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女星大S（徐熙媛）春節期間與家人到日本旅遊，卻因得流感併發肺炎驟逝，享年48歲，她的遺體於3日在日本火化，5日下午已透過私人飛機由家屬護送下返台，骨灰也帶回大S家中，小S也透過經紀人表示不會辦告別式。不過因為有傳出S家人打算讓大S骨灰永遠放在家中，此舉竟造成社區住戶不滿開轟。

今（7）日有一名網友在Threads上暴氣發文，痛批有公眾人物自私公開把親人的骨灰放置家中，「完全無視社區大樓住戶的不安」意有所指地說，「既然那麽愛姊姊，每天都必須跟她聊天，為什麽不放妳帝寶自家？」雖然原PO沒有指名道姓，但從住在帝寶、骨灰放家中等線索，推測是不滿S家人把大S骨灰放家中。

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原PO憤怒表示，「要想人家尊重必須要先尊重別人吧！逝者已矣，請讓她安息吧！連陽宅陰宅都分不清楚，如果是透天別墅，你們要放幾十個骨灰我們管不著，但請不要讓大樓住戶要為了你們的自私行為而沒了生活品質。」貼文一出引發眾人熱議，有人好奇留言「說得妳是她鄰居一樣」，原PO也馬上回應「我就是，怎樣？」。

▲社群上有疑似大S豪宅社區住戶發文痛批S家人自私，要把大S骨灰放家中，造成住戶的不安。（圖／翻攝自Threads）

在大S骨灰可能永遠放在家中的消息曝光後，命理師江柏樂就透露，有不少人來詢問「骨灰能否放在家裡」，他的答案是「絕對不可以」，並說明骨灰放家中，輕則引發小病，重則可能導致重大疾病，甚至引發精神方面問題；最主要是因為生者和死者的氣場不應混雜，這樣會導致陽氣被陰氣吸收，使家中運勢變差。

大S的骨灰在家屬護送下抵台後，外界也好奇大S的告別式何時舉辦，小S已透過經紀人發聲，稱大S已平安到家，「相信此刻她已在天上開開心心、無憂無慮！」並表示不會辦告別式，因為大S一向都是喜歡低調的人，「若思念她，就放在心中吧！我們全家感激您對熙媛的愛～」。

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