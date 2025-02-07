　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

大S骨灰放家中驚傳惹怒鄰居！　砲轟S家人：自私

48歲女星大S（徐熙媛）近日赴日旅遊卻因流感併發肺炎逝世，3日遺體在日本火化後，她的骨灰於5日下午由家屬護送回台，並將骨灰放在大S家中。（圖／報系資料照）

▲大S徐熙媛逝世，3日遺體在日本火化後，她的骨灰於5日下午由家屬護送回台並放在家中。（圖／CTWANT）

圖文／CTWANT

女星大S（徐熙媛）春節期間與家人到日本旅遊，卻因得流感併發肺炎驟逝，享年48歲，她的遺體於3日在日本火化，5日下午已透過私人飛機由家屬護送下返台，骨灰也帶回大S家中，小S也透過經紀人表示不會辦告別式。不過因為有傳出S家人打算讓大S骨灰永遠放在家中，此舉竟造成社區住戶不滿開轟。

今（7）日有一名網友在Threads上暴氣發文，痛批有公眾人物自私公開把親人的骨灰放置家中，「完全無視社區大樓住戶的不安」意有所指地說，「既然那麽愛姊姊，每天都必須跟她聊天，為什麽不放妳帝寶自家？」雖然原PO沒有指名道姓，但從住在帝寶、骨灰放家中等線索，推測是不滿S家人把大S骨灰放家中。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO憤怒表示，「要想人家尊重必須要先尊重別人吧！逝者已矣，請讓她安息吧！連陽宅陰宅都分不清楚，如果是透天別墅，你們要放幾十個骨灰我們管不著，但請不要讓大樓住戶要為了你們的自私行為而沒了生活品質。」貼文一出引發眾人熱議，有人好奇留言「說得妳是她鄰居一樣」，原PO也馬上回應「我就是，怎樣？」。

大S骨灰放家中疑惹怒鄰居　砲轟S家人自私「無視社區住戶不安」

▲社群上有疑似大S豪宅社區住戶發文痛批S家人自私，要把大S骨灰放家中，造成住戶的不安。（圖／翻攝自Threads）

在大S骨灰可能永遠放在家中的消息曝光後，命理師江柏樂就透露，有不少人來詢問「骨灰能否放在家裡」，他的答案是「絕對不可以」，並說明骨灰放家中，輕則引發小病，重則可能導致重大疾病，甚至引發精神方面問題；最主要是因為生者和死者的氣場不應混雜，這樣會導致陽氣被陰氣吸收，使家中運勢變差。

大S的骨灰在家屬護送下抵台後，外界也好奇大S的告別式何時舉辦，小S已透過經紀人發聲，稱大S已平安到家，「相信此刻她已在天上開開心心、無憂無慮！」並表示不會辦告別式，因為大S一向都是喜歡低調的人，「若思念她，就放在心中吧！我們全家感激您對熙媛的愛～」。

延伸閱讀
大S猝逝／大S身故「遺產＋子女之爭」一觸即發！S家喊話：只求汪小菲、張蘭「做到1事」
史書華爆不倫已婚治療師…傳訊「想吃」調情　妻心寒離婚提告求償100萬
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
大S「金曲歌后表妹」心碎轉發具俊曄貼文！
快訊／大樂透2.1億獎號出爐　對中繼續過年
周處除三害「邪教教主」原型離世！　聲稱「精液能修行」坐擁20
大S骨灰放家中驚傳惹怒鄰居！　砲轟S家人：自私
快訊／19:56規模4.1「極淺層地震」　最大震度4級
史書華外遇治療師　楊蕙如稱「不意外」：台派為名的髒東西
快訊／日月光發布重訊　張虔生獨子張能傑驟逝
遭酸民批吃軟飯！　具俊曄「在韓頂流咖位、驚人資產」公開

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／19:56花蓮鳳林規模4.1「極淺層地震」　最大震度4級

吉友快衝！吉伊卡哇3隻小可愛2／9團聚遊高雄港　6最佳拍攝點曝

史書華外遇治療師　楊蕙如稱「不意外」：台派為名的髒東西

大S骨灰放在家中　命理師給建議：亡者靈魂恐受管制

帶女同事回家「被撞見激戰一幕」　妻讓他繼續約砲！網看傻大罵

大S骨灰放家中驚傳惹怒鄰居！　砲轟S家人：自私

遊戲化學習重塑教育！世新大學財金營邀高中生玩轉金融世界

寒流來襲！陽明山降雪機率升　北市警3階段交通管制

新北天燈節交通管制措施出爐　瑞芳警籲民眾搭乘大眾運輸

近40年14名連續殺人犯整理　中山之狼扮司機性侵、他害死5妻兒詐保

蔡康永想大S開口就哭了... 　「瘋狂想念一個人不丟臉」

AI女神 #李珠珢 快問快答時間！最想念的台灣食物是三明治

#台64 轎車與聯結車擦撞 慘成夾心餅！切車頂救駕駛

館長現身門市「掏出一大疊鈔票」　買爆路易莎！影片狂吸百萬人觀看

具俊曄痛失大S「我的天使回到天堂」　遺產權利全留給S媽：守護她愛的家人

【泰格與雪兒】喜歡三年的朋友下集

蔡康永痛哭悼大S：瘋狂想念一個人　「外星人玩膩了」陪伴悲傷朋友逃離

高嘉瑜為李彥秀改編獻唱「王老先生有塊地」

肯爺老婆走紅毯「三點全露」　突然脫光全場嚇傻

立法院新春團拜 #韓國瑜 ：立法院長要拜孫悟空

快訊／19:56花蓮鳳林規模4.1「極淺層地震」　最大震度4級

吉友快衝！吉伊卡哇3隻小可愛2／9團聚遊高雄港　6最佳拍攝點曝

史書華外遇治療師　楊蕙如稱「不意外」：台派為名的髒東西

大S骨灰放在家中　命理師給建議：亡者靈魂恐受管制

帶女同事回家「被撞見激戰一幕」　妻讓他繼續約砲！網看傻大罵

大S骨灰放家中驚傳惹怒鄰居！　砲轟S家人：自私

遊戲化學習重塑教育！世新大學財金營邀高中生玩轉金融世界

寒流來襲！陽明山降雪機率升　北市警3階段交通管制

新北天燈節交通管制措施出爐　瑞芳警籲民眾搭乘大眾運輸

近40年14名連續殺人犯整理　中山之狼扮司機性侵、他害死5妻兒詐保

新北水利局補助1848萬元　改善坪林106戶居民用水

罷免潮持續蔓延　中選會累積已收32案立委罷免案

快訊／幸運兒是你嗎？大樂透2.1億獎號出爐　對中繼續過年

大S「金曲歌后表妹」心碎轉發具俊曄貼文！　懇求：不要再給傷害

新北石碇櫻花接力綻放　二格步道成浪漫賞櫻熱點

監察院長陳菊月薪20多萬？　黃揚明打臉李俊俋說法

汪小菲悲痛表現惹議！　律師呂秋遠長文喊話：收起你的情感

海神新春補強　前富邦勇士摩爾特里加盟助陣

醫警告「3現象」＝異常掉髮了！用手抓一撮秒知

快訊／蔣家人創辦的鴻霖全球運輸9億美元賣出　日本川急便買下

立法院新春團拜 #韓國瑜 ：立法院長要拜孫悟空

生活熱門新聞

過年腹瀉以為吃壞肚　就醫竟是「2癌末期」

大S吃素13年　「被張蘭逼吃肉」片段網氣炸

具俊曄喊遺產全給S媽！律師：要看汪小菲

快訊／9縣市低溫特報！急凍跌破10度

大S骨灰放家中驚傳惹怒鄰居！　砲轟S家人自私

具俊曄放棄「遺產都給S媽」　律師曝1事勿做

寒流午後到！　氣象專家示警：近10年冷最久

20多歲職軍染A流2天病逝　疫調1年內未打疫苗

女律師坦言：具俊瞱聲明雖帥　但可能事與願違

諾亞克「高階主管集體請辭」！股價5個月腰斬

汪小菲一知大S死訊就飛到台灣　她揪1關鍵

明天要補班！上班族「曝1狀況」反而更爽

女列14項男生扣分行為　PTT網友傻眼

無良導遊偷拍「大S病容照」　網氣炸狂轟！急關帳號

更多熱門

相關新聞

大S螢光幕前「最後身影」曝光！

大S螢光幕前「最後身影」曝光！

女星大S（徐熙媛）因過年期間得流感併發肺炎過世，享年48歲，消息曝光後震驚各界。許多她生前的珍貴畫面也被網友們紛紛翻出來回憶，就有網友發現她曾出現在1月28日播出的賀歲節目中，這段影像如今成為她最後一次在螢光幕前的身影，讓人不禁鼻酸。

具俊曄「在韓頂流咖位、驚人資產」公開

具俊曄「在韓頂流咖位、驚人資產」公開

張穎穎否認「小S尪牽線介紹汪小菲」　急上火線發聲

張穎穎否認「小S尪牽線介紹汪小菲」　急上火線發聲

宋哥挨酸不紅又蹭反擊了！　喊話廠商切割486先生

宋哥挨酸不紅又蹭反擊了！　喊話廠商切割486先生

派翠克發聲：全力以赴等姐回來

派翠克發聲：全力以赴等姐回來

關鍵字：

周刊王大S骨灰鄰居

讀者迴響

熱門新聞

汪小菲怒譙張蘭三字經！「妳為什麼老是這樣」

汪小菲飆罵張蘭「15秒影片曝光」

小S開撕汪小菲母子意外曝「公司名」

小S身心俱疲暫不回歸吳姍儒將代班主持

過年腹瀉以為吃壞肚　就醫竟是「2癌末期」

高雄恐怖碎屍！DNA比對確認死者身分

5催情食物「吃了想色色」！她激推：大頭小頭都強壯

即／日月光發布重訊　張虔生獨子張能傑驟逝

網瘋傳「汪小菲才是大S的真愛」

即／高雄連續殺人碎屍！警局長證實：兇嫌家驗出3女DNA

超狂老夫妻豪捐53億給醫院　院長：我嚇壞了

加油發票中200萬元！　獎落2縣市

具俊曄「在韓頂流咖位、驚人資產」公開

即／高雄碎屍人魔殺3女　鄰曝深夜恐怖聲：他在鋸東西

時間軸曝光！高雄碎屍人魔連續3月「每月殺1個」

更多

最夯影音

更多

蔡康永想大S開口就哭了... 　「瘋狂想念一個人不丟臉」

AI女神 #李珠珢 快問快答時間！最想念的台灣食物是三明治

#台64 轎車與聯結車擦撞 慘成夾心餅！切車頂救駕駛

館長現身門市「掏出一大疊鈔票」　買爆路易莎！影片狂吸百萬人觀看

具俊曄痛失大S「我的天使回到天堂」　遺產權利全留給S媽：守護她愛的家人

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

2025運勢全解析

2025運勢全解析

生命靈數剖析最新運勢，這些關鍵數字將影響你一整年？提前準備迎接每個機會與挑戰！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面