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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

北市幼兒園性侵案監院糾正市府　許淑華：監督有憑有據、須正視問題

▲▼台北市市議會第14屆第4次定期大會分組質詢，民進黨議員許淑華質詢，台北市長蔣萬安、市立聯合醫院院長王智弘、衛生局長黃建華。（圖／記者湯興漢攝）

▲台北市議員許淑華。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市去年爆發培諾米達幼兒園教保員性侵幼童案，日前遭監察院糾正。對此，北市議員許淑華說，監察院的報告驗證了她的質疑，她並批評市長蔣萬安行政怠惰，放任狼師案在台北蔓延；她強調，她提出的監督，絕非政治鬥爭，「每一項都是有憑有據，必須正視的問題」。

「蔣萬安行政怠惰，放任狼師案在台北蔓延。」許淑華直言，面對監督與追查，蔣市府始終狡辯，還抹黑他在政治鬥爭。如今監察院調查報告完整出爐，證明了從柯文哲到蔣萬安兩任市府，多達7項重大行政違失，接著去年底又爆發平安新村教保中心不當對待案件。

許淑華指出，當時松信在地立委不但沒有協助受害者，還被踢爆，於毛姓嫌犯已經被收押後，會同園方、家長召開協調會，「我至今想不通，嫌犯都已經被抓走了，還有什麼好協調的？」

許淑華說，蔣萬安也神隱拖延，直到受害者家屬拜託勵馨基金會協助發表聲明，才終於給出遲來的道歉。

許淑華表示，如今，監察院針對培諾米達幼兒園狼師案的完整調查報告公布，證明去年所提出的「北市府至少錯過三次阻止悲劇的機會」、「提出四大精進改善方向」、「要求嚴防借殼上市」等監督，絕非政治鬥爭，「每一項都是有憑有據，必須正視的問題」。

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