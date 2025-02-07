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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

老婆賜教！轟李文忠「練肖話」重度患者　曝：早已發現正人君子學壞

▲▼退輔會副主委李文忠。（圖／）

▲國防安全研究院前執行長李文忠，遭爆曾以訊息騷擾女同事。（資料照／記者林世文攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

國防安全研究院前執行長李文忠遭爆傳訊騷擾女同事，妻子陳德愉今（7日）進一步在臉書表示，自己其實早已發現李文忠是男性「練肖話」症候群的重度患者，用「答喙鼓」、「練肖話」來「展現男人魅力、活絡群體氣氛」，卻不知對女性會造成壓迫感，此外，陳德愉透露，自己一開始認識的李文忠，其實是有分際的正人君子，如今養成懷習慣，她將繼續敲打鍛煉李文忠，讓他每天進步。

陳德愉表示，在這次的事件中，李文忠最讓她不爽的，就是對一個年輕女生有過分的言語，但是，去質問李文忠時，他一臉茫然，他說，他從來沒有跟對方有過任何實質接觸，連對方哪裡人、住哪裡有沒有男朋友都不知道，也沒有興趣知道。

陳德愉坦言，因此，她明白以李文忠已經是男性「練肖話」症候群的重度患者，而這正是她最痛恨的行為之一。陳德愉說明，大概在一、二年前，她就發現李文忠逐漸養成這個習慣，以與女性「答喙鼓」、「練肖話」為樂。

陳德愉細數，假日常常去清境農場，農場的馬主「馬媽媽」爽朗美麗，李文忠就會很高興地告訴大家「馬媽媽是我的女朋友」，以博現場一陣熱鬧氣氛；又比如，他近一年來會在line群中與女性「答喙鼓」，一來一往的，以至於後來她必須嚴肅地提醒李文忠，「人家的老公也在群」、「不要三三八八」。

針對李文忠的行為模式，陳德愉強調，這是明顯的錯誤訊息，但是，李文忠接到的回饋是，這個方法可以「展現男人魅力、活絡群體氣氛」，錯誤的回饋讓他變本加厲。

不過，陳德愉也感慨，自己應該在察覺的當下就制止李文忠的行為，這些「展現男人魅力」是以女生的性別身分為舞台。「我作年輕記者時跑線，也經常遇到男性來逗妹妹練肖話，我羞怯不知如何回答，那種男性的壓力讓我的內心充滿挫折感，甚至懷疑自己沒有工作能力，曾因此離開新聞崗位，休息一段間。」

陳德愉直言，自己感謝時代的進步，現在的女生們再也不用經歴這些不平的待遇，我們要建立一個友善的環境，沒有任何女生會因為自己的性別身分，在「答喙鼓」、「練肖話」的男性社交文化中感到受挫。

此外，陳德愉點出，她認識的李文忠，其實是一個與女生往來守分際的正人君子，但是，他學壞了，其實自己早已發現，李文忠在公開場合、在各line群組都開始使用他新學會的「自作瀟灑語法」。

陳德愉表示，可是，自己沒有阻止他，沒有教育他，沒有和他分享自己年少時當一個「被拿來練肖話」的女生的恐慌。她認為，自己的錯誤是，以為性平是政府的事，是公司的事，不干她的事。

然而，陳德愉指出，性別意識滲入社會的每一個毛細孔，稍有不慎，一點錯便會引發病症，家庭內的性平教育才是根本，李文忠的行為，讓她深切反省，有許多他應該要學習的事。

最後，陳德愉說，首先，自己要讓李文忠知道「練肖話、答喙鼓」在許多情境下，會形成男性對女性的壓迫感，許多時候這是男性展現性別權力的方式，這是今天家裡的第一課，她將繼續敲打鍛煉李文忠，讓他每天進步。

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