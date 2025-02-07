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陸金價連漲多日！　有人2年前買50g金條「已賺4.5萬元」

▲周大福足金飾價格每克869元人民幣。（圖／CFP）

▲周大福足金飾價格每克869元人民幣。（圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

國際金價6日接連刷新多個紀錄高位，中國國內金價也持續上漲。黃金品牌周大福足金報價869元／克（人民幣，下同，約台幣3915元），周生生則來到872元／克（約台幣3928元），較昨日漲幅在6至9元／克不等（約台幣27至40元）。

據《中新網》報導，北京一名李太太表示，自己2023年以23130元（單價462.6元／克）購買的50g金條，如今已賺約1萬元（約台幣4.5萬元），而自己於去年年底購得的足金手串，即使有附加工費，如今收益也近300元（約台幣1351元）。

▲黃金,金飾。（圖／CFP）

▲李太太因兩年前購買的金條已賺1萬元人民幣。（圖／CFP）

國際金價在春節期間重回上升通路。COMEX黃金累計上漲4.96%；倫敦金現貨累計上漲3.71%，雙雙領先全球主要大類資產。倫敦金現貨盤中5日最高達到2877.04美元／盎司；COMEX黃金盤中突破2900美元／盎司，國際金價續創新高。

中國黃金期貨表現同樣強勢，節後首個交易日滬金盤中最高上漲3.43%，收盤漲3.35%，報670.64元／克。

國信證券策略首席分析師王開認為，黃金上漲的邏輯是全球避險資產不足，風險事件頻傳推升全球避險邏輯和安全資產需求，「近年來，海外地緣政治與經濟環境的不確定性顯著加劇，推動市場對安全資產的配置需求持續升溫。」

根據中國黃金協會最新的數據顯示，2024年中國黃金消費總量達985.31噸，年減9.58%，其中，黃金首飾消費量為532.02噸，較去年同期下降24.69%；而金條及金幣消費量則達373.13噸，較去年同期增加24.54%。

今年春節消費數據來看，中國國內的黃金消費量已明顯提升。一名銀樓店員指出，「節慶禮、婚禮買金熱情很高，整體來看客戶購買的重量變小了，但買金的預算並沒有降低。」

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