午後寒流來襲「越晚越冷」9縣市探8℃　1500m以上高山可追雪

▲寒流午後報到。（示意圖／ETtoday資料照）

記者葉國吏／綜合報導

今(7)日寒流南下，下午起各地氣溫下降，氣象署針對9縣市發佈低溫特報，同時針對基隆、新北、宜蘭發佈大雨特報。明（8）日寒流影響，各地天氣非常寒冷，低溫下探8度。

今天（7日）降雨主要分布在迎風面的桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，西半部山區及馬祖有零星短暫雨，清晨至上午竹苗地區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲。

[廣告]請繼續往下閱讀...

氣溫方面，預測上半天中部以北及宜、花地區高溫約16-20度，東南部及南部則較為溫暖約22-24度，應注意下午開始寒流南下，各地氣溫將一路明顯下降，越晚越冷，預測入夜後中部以北及宜蘭地區低溫將下降到8-10度，南部及花、東11-13度，請做好保暖的措施；至於離島氣溫澎湖全天13-16度，金門9-17度，馬祖7-13度。

今天至明晨中部以北3000公尺以上高山，還有今傍晚起至週日北部2000公尺以上及東北部1500公尺以上高山有局部降雪機率，上山活動的民眾務必注意路況安全。

▲黃色低溫燈號：新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、宜蘭縣、金門縣。

2/8至2/10(週六至週一)寒流影響，各地天氣寒冷，2/10寒流減弱，各地氣溫逐漸回升；基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨，大台北及恆春半島亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

氣溫：北部及東北部8-20度，中部9-21度，南部10-22度，花東11-20度；澎湖11-17度，金門7-16度，馬祖5-11度。

2/11(週二)輻射冷卻影響，早晚天氣仍冷，西半部日夜溫差大；各地大多為晴到多雲，僅東半部地區有零星短暫雨。

氣溫：北部及東北部12-22度，中部12-22度，南部14-23度，花東14-22度；澎湖13-17度，金門11-17度，馬祖9-15度。

▲基隆、新北、宜蘭大雨特報。

2/12(週三)鋒面接近，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。

氣溫：北部及東北部12-22度，中部14-24度，南部16-25度，花東16-23度；澎湖15-20度，金門13-19度，馬祖11-16度。

2/13(週四)鋒面通過及東北季風增強，北部、東北部天氣轉涼，其它地區早晚亦涼；中部以北及東半部地區有局部短暫陣雨，其它地區為多雲。

氣溫：北部及東北部14-19度，中部15-22度，南部16-25度，花東17-23度；澎湖16-19度，金門12-18度，馬祖10-14度。

▲午後寒流來襲，低溫下探8度。

2/14東北季風影響，北部、東北部天氣較涼，其它地區早晚亦涼；北部、東半部地區有局部短暫雨，其他地區多雲到晴；2/15、2/16東北季風減弱，環境轉偏東風，基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。