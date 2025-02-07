寒流「滑梯式降溫」探5℃　大屯、七星山處下雪臨界點

▲陽明山在2024年1月多曾下雪。（圖／記者湯興漢、陳煥丞攝）

記者葉國吏／綜合報導

今天「寒流」開始南下、氣溫持續下降中，平地最低降至5度。大屯山、七星山有機會下雪。

氣象專家吳德榮於「洩天機教室」發文指出，今(7)日「寒流」迅速南下，北部、東半部地區及中部山區有局部短暫雨，氣溫陡降，越晚越冷，今晚北台灣平地的最低氣溫，已降至7度左右，並觸及入冬以來第3波「寒流」的標準(10度≦台北測站)；應注意保暖、以保健康，農漁養殖業、慎防寒害發生。中南部多雲時晴，氣溫亦逐漸下降，天氣轉冷。

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各地區氣溫為：北部15降至7度、中部9至19度、南部10至20度、東部9至19度。



明(8)日至下週一(10日)清晨、「寒流」籠罩，平地的最低氣溫將降至5度左右，應注意保暖、慎防寒害發生。明日大台北、東半部地區及中部以北山區仍有局部短暫雨的機率；下週(9)日至週一晨、水氣減少、轉乾冷，西半部晴朗穩定、東半部偶有局部少量降雨的機率。

▲明(8)日8時850百帕氣溫及風場模擬圖顯示，零度(紅)線在北部陸地。（圖／洩天機教室）

今日3000公以上高山(合歡⋯)有飄雪機率；今晚至明日2000公尺左右(太平、拉拉⋯)及以上高山(合歡⋯)有飄雪機率，北部1000公尺左右(大屯、七星山頂⋯)、則處在飄雪的臨界條件(零度以下、有水氣)，能否順利飄雪？或僅下冰霰、霧淞？都有機率，可密切觀察。

下週一白天至週三(12日)逐日回暖，下週一、二各地晴朗穩定，日夜溫差很大，下週三南方水氣逐漸增多。下週四(13日)鋒面通過，轉雨降溫，冷空氣不強，但仍應觀察模式的調整。