寒流探3℃　大屯山可能下冰霰！一路冷到元宵節

記者葉國吏／綜合報導

寒流午後來襲！氣象專家賈新興發文表示，今天中午後至9日，有受寒流影響的機率。8日至9日，北海岸、基隆、東北角及花東山區有零星短暫雨。10日至11日，東北角多雲。

▲寒流午後來襲。（圖／記者屠惠剛攝）

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預估7日深夜至8日清晨，受寒流影響，苗栗以北空曠區有出現3-5度的低溫。台北氣象站預估，有出現9.2-10.2的低溫。預估7日深夜至9日清晨，北部2000公尺以上的高山，有降雪或雨夾雪或冰霰的機率，大屯山可能也有下冰霰的機率。

12日受南來水氣影響，屏東及南台東有局部短暫雨，午後苗栗以南及花蓮有零星短暫雨。13日中午前受鋒面影響，嘉義以北有局部短暫雨，宜花東亦有零星短暫雨，午後受東北季風影響。14日，嘉義以北及宜花東有零星短暫雨。15日，桃園以北及宜花東有局部短暫雨，傍晚起至16日中午前，受鋒面通過影響，台南以北有局部短暫雨，宜花亦有零星短暫雨。17日，受大陸冷氣團影響，桃園以北及宜花有零星短暫雨。

▲陽明山2024年1月曾經下雪。（圖／記者湯興漢）

短期氣候預測顯示，元宵後氣溫開始稍回升，3月起氣溫回暖。降雨方面，元宵後至中旬止，有受鋒面影響的機率，降雨略偏多，1月下旬起，宜蘭仍有稍多的降雨，其它地區降雨偏少。超過五天後預報變動度大、不確定性較高，請留意最新的預報資訊。